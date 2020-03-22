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Яблоки

Рыночные цены на основные сорта яблок в Молдове снизились

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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29810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200322/29617970/rynochnye-tseny-na-osnovnye-sorta-yablok-v-moldove-snizilis.html

Причиной падения цен стало снижение торговой активности из-за противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Цены на все основные сорта яблок в Молдове снизились на 10-20%. Причиной стали карантинные меры, которые существенно понизили торговую активность и объемы реализации яблок.

Растения, покрытые инеем
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Средние цены на яблоки в Молдове во второй половине сезона росли, и динамика была позитивной, особенно на фоне рынка яблок в Польше и на Украине, отмечают аналитики информационной платформы East-fruit.com. Однако после понижения цены в Молдове практически сравнялись с украинскими.

Вместе с тем глобальное распространение коронавируса и девальвация местных валют привела к снижению цен на яблоки во всех странах региона, исключая Белоруссию.

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Теги:
сельское хозяйство


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