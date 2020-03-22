Рыночные цены на основные сорта яблок в Молдове снизились

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Цены на все основные сорта яблок в Молдове снизились на 10-20%. Причиной стали карантинные меры, которые существенно понизили торговую активность и объемы реализации яблок.

Средние цены на яблоки в Молдове во второй половине сезона росли, и динамика была позитивной, особенно на фоне рынка яблок в Польше и на Украине, отмечают аналитики информационной платформы East-fruit.com. Однако после понижения цены в Молдове практически сравнялись с украинскими.

Вместе с тем глобальное распространение коронавируса и девальвация местных валют привела к снижению цен на яблоки во всех странах региона, исключая Белоруссию.

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