Наши соотечественники в России: мы за вступление Молдовы в ЕАЭС

Сторонниками вступления нашей страны в ЕАЭС является подавляющее большинство выходцев из Молдовы, постоянно проживающих в России, заявляет общественная организация.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Выходцы из Молдовы, постоянно проживающие в России, однозначно выступают за присоединение Молдовы к Евразийскому экономическому союзу. Об этом заявила в открытом письме председатель общественной организация "Федеральная национально-культурная автономия молдаван России" (ФНКА) Людмила Корсун.

Корсун подчеркнула, что это не только мнение руководства молдавских диаспоральных объединений, и что сторонниками вступления в ЕАЭС является подавляющее большинство выходцев из Молдовы, постоянно проживающих в России или получивших российское гражданство.

Два года в статусе государства-наблюдателя продемонстрировали плюсы членства в ЕАЭС, заявила глава ФНКА, напомнив, что, по данным Национального бюро статистики Молдовы, экспорт молдавской плодовоовощной продукции в страны СНГ уже в первый год вырос сразу в 1,5 раза.

Получение Молдовой полноценного членства в ЕАЭС будет способствовать росту экономики и улучшит жизнь рядовых граждан Молдовы, убеждена Корсун.

"Это весьма актуально для большинства натурализованных россиян – выходцев из Молдовы, поскольку практически у всех у нас есть родственники на исторической Родине", - подчеркнула она.

Об упрощении миграционного режима и отмене патентов

Еще одним значимым преимуществом вступления в ЕАЭС стало бы упрощение миграционного режима и отмена патентов, считает она.

"Могу подтвердить из собственного опыта каждодневного общения с работающими в России соотечественниками и защиты их социально-трудовых прав, что этого решения уже много лет с нетерпением ждут 350 тысяч граждан Молдовы, работающих в России", - отмечает глава общественной организации.

По ее словам, потери семейного бюджета каждого молдавского трудового мигранта только от оплаты патентов составляют в год для работающих в Москве 64 тысячи 92 рубля, а в Тверской области – 66 тысяч 912 рублей, то есть, практически по тысяче долларов на каждого работающего.

"Если умножить на количество трудовых мигрантов, то получается сумма порядка 350 миллионов долларов, которую граждане Молдовы могли бы направить на поддержку своих семей, развитие детей, улучшение качества жизни", - считает Людмила Корсун.

Вдобавок из экономики республики исключаются около 150 миллионов долларов, которые выходцы из Молдовы тратят на оплату услуг миграционных центров по оформлению патента и легализации мигрантов, не считая стоимости сертификата на знание русского языка.

"При вступлении Молдовы в ЕАЭС в экономику республики только от трудовых мигрантов дополнительно поступало бы не менее 0,5 миллиарда долларов", - считает Корсун. © Sputnik / Сергей Пятаков "Сотрудничество будет нарастать" - в ЕАЭС дали прогноз отношениям c Молдовой

"Уважаем позицию сторонников евроинтеграции"

Глава ФНКА подчеркнула, что молдаване, живущие в России, с уважением относятся и к позиции сторонников европейской интеграции.

"В любом случае, мы – российские молдаване – надеемся на выстраивание более широкого и конструктивного взаимодействия между двумя нашими странами", - отмечает Людмила Корсун.

Лидер общественной организации отметила важность сохранения многовековых связей между молдавским и российским народами, сохранение позитивного влияния русского языка и русской культуры в Молдове.

© Photo : Федеральная Национально-Культурная Автономия Молдаван России скриншот документа от "Федеральная Национально-Культурная Автономия Молдаван России"

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. На сегодняшний день членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2018 году Молдова получила статус государства-наблюдателя ЕАЭС. Объединение имеет соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Сербией и Сингапуром. Действует также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

Также власти Молдовы обсуждают возможность присоединения к Евразийскому банку развития.

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