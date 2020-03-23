Как приднестровские предприятия расширяют свое присутствие в России

Завод "Электромаш" - хороший пример, за год объем поставок его продукции на российский рынок значительно вырос.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – Sputnik. Один из крупнейших в Приднестровье производителей электрических машин "Электромаш" за год нарастил объем поставок на российский рынок на 8%, конкретно на Кузбасс - в полтора раза. Такой результат стал возможен благодаря открытию сервисного центра и склада в самом сердце всероссийской кузницы – Новокузнецке.

Руководитель завода Владимир Трандасир рассказал корреспонденту, что эксклюзивное представительство и торговый склад в Новокузнецке были официально открыты предприятием чуть больше года назад, и с тех пор количество партнеров у "Электромаша" резко возросло.

Недавно в этом сервисном центре предприятие презентовало новые технические разработки, продемонстрировав то, как работают изделия – гидравлические универсальные съемники серии СГУ.

"Мы пригласили всех наших партнеров. И они с большим интересом отнеслись к нашей новой продукции и ее поставкам у себя на предприятиях", - подчеркнул Трандасир.

Сервисный центр в Новокузнецке был открыт на базе организации "НПО "Стратегия". Ей было предоставлено право проводить гарантийное и постгарантийное обслуживание электрических машин, а также пуско-наладочные и шеф-монтажные работы на объектах эксплуатации, для чего специалисты российской компании прошли специальную подготовку на заводе "Электромаш".

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