Янтарное богатство Молдовы - пришла пора закладки виноградных кустов

В минувшем году молдавские виноградари собрали неплохой урожай столовых сортов, в нынешнем - должны прислушаться к ряду советов, чтобы к осени вновь обеспечить себе неплохой результат.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Специалисты Ассоциации производителей столового винограда Молдовы рекомендуют в условиях экстремально ранней и засушливой весны приступить к посадке новых виноградников как можно раньше.

Аграрии не считают прогнозируемое похолодание с заморозками в ночное время суток достаточно серьезным риском. За те две недели, в течение которых саженцы приживутся, наверняка потеплеет. С этой точки зрения гораздо опасней ждать осадков и умеренно теплой погоды, очередной переход из зимы в лето представляется наиболее вероятным сценарием.

В ряде районов на юге страны, где сосредоточена большая часть активов отрасли виноградарства, уровень влажности почвы выше, чем в центре Молдовы. Также, еще в феврале агрономы плодоводческих ассоциаций рекомендовали аграриям в дневное время при положительной атмосферной температуре периодически включать оросительные системы.

Отдельные хозяйства этому совету последовали и одновременно подготовили почву к закладке новых плантаций.

На протяжении последних нескольких лет в республике ежегодно закладывается порядка 1,5-2 тысяч гектаров виноградников, в том числе до 1 тысячи гектаров столовых сортов.

Усилия президента и правительства Молдовы по расширению списка компаний, имеющих право поставлять плодоовощные товары на российский рынок, не прошли даром. Молдавским сельхозпроизводителям в минувшем 2019 году удалось установить рекорд по поставкам на прилавки российских магазинов и супермаркетов.

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов. По этому показателю наша республика даже обошла Сербию, экспортерам которой удалось ввезти в Россию фруктов на сумму в 196 миллионов долларов.

Цена и качество фруктов и винограда сыграли главную роль в лидирующих позициях молдавских экспортеров на российском рынке. Наши аграрии по объемам поставляемой продукции уступили лишь своим коллегам из Эквадора и Турции.

Молдова выиграла в предпочтениях россиян благодаря в том числе большим объемам экологически чистой продукции.

Основную долю от общей выручки за 2019 год молдавские садоводы получили за счет реализации на российском рынке свежих яблок - 108 миллионов долларов. Экспорт столового винограда нескольких сортов составил 36 миллионов долларов, слива заняла почетное третье место с поставками на 21 миллион долларов.

Прошлый год был благоприятным для экспорта столового винограда. Профильные ведомства государства старались оказывать поддержку молдавским аграриям как при посадке винограда, так и во время уборки урожая.

По словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров винограда из Костешт Яловенского района Иона Сула, на долю сорта "Молдова" приходится 85% всего столового винограда в стране, этот сорт может храниться до 180 дней.

"Новые технологии и опыт, которым обладают виноградари Молдовы, позволяет сохранять виноград, собранный в сентябре-октябре, свежим до полугода. Это позволяет продавать продукцию в течение длительного времени", - рассказал Ион Сула в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Наша страна экспортирует столовый виноград более, чем на десяток рынков. Если в 2018 году виноград впервые был вывезен в Объединенные Арабские Эмираты, то затем он появился и в США. Однако основная доля экспорта столовых сортов винограда приходится на рынки Российской Федерации.

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