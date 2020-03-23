Ждет ли Молдову экономический кризис из-за коронавируса

После многолетнего роста ведущие экономики мира вступают в период рецессии, усугубленной драматическим падением производства и торговли из-за пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Крупнейшие инвестиционные банки США, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America уже объявили о начале широкомасштабного кризиса, предсказанного еще до начала пандемии, в конце 2019 года. Америке предрекают рекордное со времен Второй Мировой войны падение ВВП, что неизбежно приведет к росту безработицы и сокращению доходов населения.

В неизбежности глобального кризиса уверены и в МВФ. Эксперты Фонда считают, что мировая экономика накопила достаточно резервов, чтобы справиться с будущими потрясениями. Но выдержит ли их экономика молдавская?

МВФ не предрекает катастрофы для Молдовы

Свой последний по времени прогноз для Молдовы МВФ опубликовал в середине марта, по итогам работы оценочной миссии, вернувшейся из Кишинева, где эксперты Фонда изучали перспективы заключения новой долговременной программы сотрудничества с нашей страной.

В этом отчете в список факторов риска, которые серьезно повлияют на молдавскую экономику, включена и пандемия COVID-19, и прогноз достаточно негативен. Однако ничего апокалиптического, говорящего о неизбежности системной катастрофы, в этом прогнозе нет.

Экономический рост в 2020 году снизится до 3,8% из-за падения внешнего спроса и сокращения объемов сельхозпродукции. Вместе с тем МВФ не прогнозирует повышения уровня инфляции, которая сохранится на протяжении года на 5%-ном уровне.

Эпидемия коронавируса неизбежно ухудшит положение граждан Молдовы, которые находятся на работе за рубежом. Аналитики предсказывают серьезное падение валютных поступлений из-за границы, а значит, Национальному банку придется приложить дополнительные усилия, если государство намерено удерживать курс лея на стабильном уровне.

Произойдет ли девальвация лея из-за кризиса с COVID-19

По данным Национального банка, в 2019-го в Молдову поступило более 1,2 миллиарда долларов. Это гигантская цифра подчеркивает, насколько сильно зависит от денежных переводов экономика Молдовы, при объеме ВВП приблизительно в 12 миллиардов долларов.

Однако у Национального банка, по мнению аналитиков, достаточно резервов, чтобы удержать курс лея. Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее напомнил в студии Sputnik Молдова, что десятилетие назад, во время кризиса 2008-2009 годов, Национальный банк выделил из своих резервов до 700 миллионов долларов для поддержания курса и таким образом, стабильность национальной валюты была сохранена.

По словам Ионицэ, дополнительной мотивацией станет и политический фактор — экономист считает, что в год президентских выборов власть постарается любой ценой не допустить девальвации молдавского лея.

При этом, согласно статистике, в Молдове наиболее зависят от денежных переводов из-за рубежа жители сельской местности. Присланные родственниками деньги составляют, в среднем, до 20% доходов домашних хозяйств, и именно по ним больнее всего ударит кризис.

Кризис будет затяжным, считают эксперты

Сокращение доходов населения, уменьшение числа рабочих мест, наступление трудного периода для производства, внутренней и внешней торговли — те вызовы, с которыми придется столкнуться правительству Молдовы в ближайшем времени.

Кризис не обещает стать катастрофой, однако его последствия могут растянуться на годы, считают эксперты. "Если кризис, вызванный пандемией, будет длиться два года, ситуация станет очень серьезной", — говорит экономический аналитик Виорел Гырбу. Рост уровня бедности в Молдове станет одним из самых болезненных результатов.

Правительство уже объявило о введение ряда мер по поддержке отечественного предпринимательства — в основном, об отсрочках по уплате налогов и временной отмене проверок. Банкам рекомендовано реэшелонировать кредиты для физических лиц. Нацбанк уменьшил базисную ставку, а также объемы обязательных резервов в национальной и неконвертируемой валюте. Правительством был увеличен на 150 миллионов леев интервенционный гарантийный фонд для кредитования стратегических предприятий.

Однако бизнес-сообщество считает, что принятых шагов недостаточно, особенно на фоне масштабных мер по поддержке экономики, которые предпринимаются в странах Евросоюза, в том числе, в Румынии. А сельхозпроизводители, которые и без того переживают спад в отрасли, а в весеннюю посевную вошли в условиях жестокой засухи, с тревогой смотрят в будущее.

Если кризис продлится долго, то Молдове необходим и долговременный план его преодоления, считают эксперты.

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