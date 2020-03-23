Курс валют на вторник: все конкуренты упали в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 24 марта.

Все валюты упали в цене, в отличие от предыдущего дня, когда они в основном дорожали по отношению к молдавскому лею.

Незначительно, менее чем на один бан, подешевел доллар США, который установился на отметке в 17,9740 лея.

На пять банов стала дешевле и европейская валюта — во вторник евро будет стоить 19,2016 лея.

В небольшом минусе останется румынский лей, который упадет в цене до 3,96 молдавских лея.

Украинская гривна также сдаст позиции и будет торговаться по 0,6406 лея в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль незначительно подешевеет и установится на уровне в 0,2230 лея.

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