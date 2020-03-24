Молдавские яблоки не попадают в ЕС: почему РФ остается стратегическим рынком

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Молдавские производители обеспокоены распространением коронавируса нового типа на мировом уровне. Хотя пока они и не испытывают трудностей при экспорте продукции в страны СНГ, но ожидают, что при определенных обстоятельствах сложности могут возникнуть. Часть аграриев уже сейчас рассматривает варианты, что делать в условиях возможной кризисной ситуации.
Переживания садоводов
Яблоневый сад у Татьяны Павлюк занимает площадь в 200 гектаров и расположен в селе Бырладяны, Окницкого района. Большую часть урожая садовод поставляет в Россию, но также работает и с белорусским рынком.
В комментарии Sputnik Молдова она рассказала, что на данный момент нет никаких препятствий с точки зрения экспорта – коридор в Россию и Республику Беларусь пока свободен. Однако она ждет ужесточения мер безопасности и уже рассматривает варианты, как быть в случае, если грузовики с фруктами не смогут пересекать границу.
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"Осенью продавали по более высокой цене, но из-за коронавируса она несколько упала, поэтому сейчас продаем дешевле. Если не сможем экспортировать яблоки, то будет отдавать их на производство сока. Переработчики предлагают 1,3-1,4 лея за килограмм. В любом случае это зависит не только от нас. Но в кризис люди нуждаются в продуктах питания", - сказала собеседница.
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Россия остается стратегическим рынком для молдавских производителей яблок. На данный момент свыше 90% из них экспортируются в РФ.
Цифры не врут
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Почему молдавские яблоки не пользуются спросом в ЕС
Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу рассказал в комментарии Sputnik, почему молдавским производителям яблок тяжело пробиться в ЕС.
"С одной стороны, речь идет о конкуренции на этом рынке. Всем известны крупные производители яблок – Польша, Сербия и другие страны. С другой стороны, экспортеры продают продукцию туда, где есть потребитель. На сегодняшний день самую хорошую цену предлагают именно на рынке Российской Федерации, где есть и большой спрос на молдавские товары", - сказал министр.
Тот факт, что рынок СНГ остается стратегическим для Молдовы подтвердила и производитель яблок из Окницы Татьяна Павлюк.
"Порядка 90% экспортируемых яблок из Молдовы уходят в РФ. Предлагаемая Россией цена очень хорошая. На данный момент наш рынок - Россия, Республика Беларусь, Казахстан. Иначе, куда еще мы можем поставлять? Нам больше некуда отправлять продукцию. В ЕС есть свои яблоки", - сказала собеседница.
Всего в 2019 году на российский рынок поступило порядка 240 тысяч тонн молдавских яблок. Республика попала в топ стран, которые экспортируют фрукты на территорию РФ больше остальных.
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