Молдавские яблоки не попадают в ЕС: почему РФ остается стратегическим рынком

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Молдавские производители обеспокоены распространением коронавируса нового типа на мировом уровне. Хотя пока они и не испытывают трудностей при экспорте продукции в страны СНГ, но ожидают, что при определенных обстоятельствах сложности могут возникнуть. Часть аграриев уже сейчас рассматривает варианты, что делать в условиях возможной кризисной ситуации.

Переживания садоводов

Яблоневый сад у Татьяны Павлюк занимает площадь в 200 гектаров и расположен в селе Бырладяны, Окницкого района. Большую часть урожая садовод поставляет в Россию, но также работает и с белорусским рынком.

В комментарии Sputnik Молдова она рассказала, что на данный момент нет никаких препятствий с точки зрения экспорта – коридор в Россию и Республику Беларусь пока свободен. Однако она ждет ужесточения мер безопасности и уже рассматривает варианты, как быть в случае, если грузовики с фруктами не смогут пересекать границу.

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Павлюк уже начала весенние поставки яблок. На днях она отправила грузовик с фруктами в Республику Беларусь. Садовод подчеркивает, что цены на товар снизились на фоне ситуации с коронавирусом и падением российского рубля.

"Осенью продавали по более высокой цене, но из-за коронавируса она несколько упала, поэтому сейчас продаем дешевле. Если не сможем экспортировать яблоки, то будет отдавать их на производство сока. Переработчики предлагают 1,3-1,4 лея за килограмм. В любом случае это зависит не только от нас. Но в кризис люди нуждаются в продуктах питания", - сказала собеседница.

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Россия остается стратегическим рынком для молдавских производителей яблок. На данный момент свыше 90% из них экспортируются в РФ.

Цифры не врут

Квоты на экспорт в ЕС, выделенные для Республики Молдова, остаются не полностью задействованными. После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и договора о свободной и всеобъемлющей торговле у республики официально есть зарезервированная квота в 40 тысяч тонн яблок для этого рынка. Однако в прошлом году в ЕС ушло менее тонны, то есть примерно 2% от того объема, который страна может экспортировать. В лучшие времена, то есть до 2019 года, молдавские производители отправляли на рынок ЕС свыше семи тонн – при этом большая часть фруктов не уходила дальше Румынии.

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Почему молдавские яблоки не пользуются спросом в ЕС

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу рассказал в комментарии Sputnik, почему молдавским производителям яблок тяжело пробиться в ЕС.

"С одной стороны, речь идет о конкуренции на этом рынке. Всем известны крупные производители яблок – Польша, Сербия и другие страны. С другой стороны, экспортеры продают продукцию туда, где есть потребитель. На сегодняшний день самую хорошую цену предлагают именно на рынке Российской Федерации, где есть и большой спрос на молдавские товары", - сказал министр.

В Россию Молдова экспортирует не только яблоки, но и другие овощи и фрукты местного производства. Список молдавских компаний, которые могут поставлять свою продукцию в РФ пополнился в начале 2020 года 205 предприятиями. Их отобрали по итогам проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора.

Тот факт, что рынок СНГ остается стратегическим для Молдовы подтвердила и производитель яблок из Окницы Татьяна Павлюк.

"Порядка 90% экспортируемых яблок из Молдовы уходят в РФ. Предлагаемая Россией цена очень хорошая. На данный момент наш рынок - Россия, Республика Беларусь, Казахстан. Иначе, куда еще мы можем поставлять? Нам больше некуда отправлять продукцию. В ЕС есть свои яблоки", - сказала собеседница.

Всего в 2019 году на российский рынок поступило порядка 240 тысяч тонн молдавских яблок. Республика попала в топ стран, которые экспортируют фрукты на территорию РФ больше остальных.

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