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Металлургический завод в Рыбнице.

С какими предложениями приднестровские предприниматели обратились к властям

© Sputnik / И. Зенин
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200325/29633596/s-kakimi-predlozheniyami-pridnestrovskie-predprinimateli-obratilis-k-vlastyam.html

Работу приднестровских предприятий в условиях чрезвычайного положения, а также прогнозы по развитию приднестровской экономики в целом обсуждали на заседании правительства.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - Sputnik. В условия чрезвычайной ситуации в Приднестровье вырабатывается комплекс мер, направленных на поддержку экономических агентов и населения. По этому вопросу состоялась встреча предпринимателей и представителей исполнительного органа власти.

"Союз промышленников, предпринимателей и аграриев пришел с предложениями. Они разбиты на несколько блоков: меры поддержки крупных предприятий, населения и организационные вопросы", - сказал глава союза Юрий Чебан.

© Sputnik / Irina Leahova
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Как рассказали в правительственной пресс-службе, рынки Европейского Союза закрываются, а многие приднестровские предприятия ориентированы именно на экспорт в страны ЕС.

"Предприятиям необходима поддержка. Одна из мер – кредиты под низкую процентную ставку. Над этим сегодня работает минэкономразвития и приднестровский Центробанк. Но уже известно главное: к каждому предприятию будет индивидуальный подход", - отметили в пресс-службе.

Кроме карантинных мер, связанных с распространение коронавируса, на финансовое состояние предприятий повлияла и девальвация российского рубля.

"Мы продолжаем работать. Грузы идут, и мы понимаем, что все отправленное идет в минус. Но стоит нам вылететь на месяц, то сразу есть целый ряд предприятий в России, которые заменят нас свободно. И очень хочется, чтобы ряд мер, которые будет вырабатывать правительство, учитывали и эту ситуацию", - рассказал гендиректор завода "Электромаш" Владимир Трандасир.

Бизнес
© CC0 / Pixabay / rawpixel
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С 24 марта приостановлено движение общественного транспорта. Для многих предприятий это проблема. Так, на одной только швейной фабрике "Интерцентр Люкс" работает около 800 швей.

По словам президента фирмы Анатолия Дзерновича, предприятие готово взять на содержание несколько троллейбусов, чтобы перед началом рабочего дня и по его окончанию швей могли доставить на предприятие. Гарантией выступит система пропусков.

Основной комплекс предложений представители союза передали в правительство. Туда же вошли предложения, связанные с предоставлением отчетности, коммунальными тарифами, совместной работой с таможенными органами и другими аспектами.

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