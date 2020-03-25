С какими предложениями приднестровские предприниматели обратились к властям

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - Sputnik. В условия чрезвычайной ситуации в Приднестровье вырабатывается комплекс мер, направленных на поддержку экономических агентов и населения. По этому вопросу состоялась встреча предпринимателей и представителей исполнительного органа власти.
"Союз промышленников, предпринимателей и аграриев пришел с предложениями. Они разбиты на несколько блоков: меры поддержки крупных предприятий, населения и организационные вопросы", - сказал глава союза Юрий Чебан.
"Предприятиям необходима поддержка. Одна из мер – кредиты под низкую процентную ставку. Над этим сегодня работает минэкономразвития и приднестровский Центробанк. Но уже известно главное: к каждому предприятию будет индивидуальный подход", - отметили в пресс-службе.
Кроме карантинных мер, связанных с распространение коронавируса, на финансовое состояние предприятий повлияла и девальвация российского рубля.
"Мы продолжаем работать. Грузы идут, и мы понимаем, что все отправленное идет в минус. Но стоит нам вылететь на месяц, то сразу есть целый ряд предприятий в России, которые заменят нас свободно. И очень хочется, чтобы ряд мер, которые будет вырабатывать правительство, учитывали и эту ситуацию", - рассказал гендиректор завода "Электромаш" Владимир Трандасир.
По словам президента фирмы Анатолия Дзерновича, предприятие готово взять на содержание несколько троллейбусов, чтобы перед началом рабочего дня и по его окончанию швей могли доставить на предприятие. Гарантией выступит система пропусков.
Основной комплекс предложений представители союза передали в правительство. Туда же вошли предложения, связанные с предоставлением отчетности, коммунальными тарифами, совместной работой с таможенными органами и другими аспектами.
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