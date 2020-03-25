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Доллары и евро

Новый поворот на валютном рынке: обменный курс доллара и евро на четверг

© CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200325/29657032/novyy-povorot-na-valyutnom-rynke-obmennyy-kurs-dollara-i-evro-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в начале недели.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 26 марта. Молдавский "лев" в ударе - нацвалюта укрепится ко всем основным игрокам.

Больше остальных просядет евро. За сутки он проиграет сразу 11 банов и установится на отметке в 19,4621 лея.

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Доллар практически не изменится в цене и будет торговаться по 18,0013 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 26 марта в небольшом минусе окажется российский рубль, который закрепится на уровне 0,2287 лея. Украинская гривна просядет до 0,6438 лея. А румынский лей подешевеет до 4,0228 в пересчете на нацвалюту. 

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