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Гуманитарная помощь Молдове от Китая

Из чего состоит первая партия гуманитарной помощи Молдове от Китая - видео

© Photo : Dodon Igor
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200325/29657477/Iz-chego-sostoit-gumanitarnaya-pomosch-Moldove-ot-Kitaya---video.html

Как заявили в посольстве КНР в Республике Молдова, в ближайшее время в республику поступит и другая гуманитарная помощь.

КИШИНЕВ, 25 марта-Sputnik. Китай безвозмездно передал молдавскому Минздраву полторы тысячи тестов на определение вируса COVID-19. Это первая партия медицинской помощи от КНР, оказанная республике. Вторая поступит на следующей неделе, заявили в китайской дипмиссии.

"Китай – искренний друг Молдовы. От всей души желаем Молдове пройти через кризис чем быстрее, тем лучше", - заявил посол Китая в республике Чжан Инхун.

Таким образом, в начале апреля в Молдову из Китая поступит еще тысяча тестов на определение коронавируса. Также ожидается помощь в виде 100 тысяч защитных масок, тысячи защитных комбинезонов, одной тысячи пар защитных очков, 500 термометров, бахил, перчаток.

Глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну поблагодарила китайскую сторону за оказанную поддержку.

"Мы искренне ценим проявленную солидарность и тот факт, что в трудную минуту вы находитесь рядом с нами", - сказала она.

Министр также отметила, что на данный момент все больницы, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, обеспечены необходимыми средствами защиты. 

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© Sputnik / Alex Panzicov
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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