Додон перечислил экономические сценарии для Молдовы с учетом COVID-19

Как подчеркнул глава республики, внутренние и внешние источники помогут обеспечить выплату пенсий и зарплат.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что власти проанализировали возможные эффекты коронавируса нового типа на экономику республики. По его словам, рассматривается сразу несколько вариантов развития событий.

"У этой пандемии будут экономические эффекты и есть экономические эффекты... Какие могут быть риски для Молдовы? На 2020 год государственный бюджет был разработан и утвержден с учетом экономического роста 3,7%. Но мы понимаем, что такого экономического роста не будет. Мы подготовили несколько сценариев – 0% экономического и минус 3% или минус 5%", - сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, власти предположили, какие могут быть потери бюджета, и начали искать источники для их возмещения.

"Кто готов помочь нам на данном этапе? Россия с кредитом, который мы обсуждали, на инфраструктурные объекты. Этот займ будет предоставлен. Речь идет о 200 миллионах евро, которые уже включены в бюджет РФ. Хочу поблагодарить, что они приняли решение помочь нам хотя, как и другие страны, оказались в трудной ситуации", - отметил президент.

По информации главы республики, в ближайшие дни решение о праве на подписание этого кредита должно быть принято правительством России.

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"Сначала Госдума утвердила, сейчас правительства. Соглашение будет подписано и деньги поступят", - уточнил он.

Готов помочь МВФ, речь идет о примерно 100 миллионах долларов, которые могут поступить в госбюджет. Ведутся дискуссии с Китаем, который открыт для того, чтобы предоставить помощь. Есть и Всемирный банк.

"Это внешние источники. Но есть и внутренние источники, которые также будут использованы в этом смысле", - добавил Додон.

Как подчеркнул глава республики, внутренние и внешние источники помогут обеспечить выплату пенсий и зарплат.

При этом президент отметил, что считаем неправильным аннулировать инвестиционные проекты в инфраструктуру.

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"Благодаря инвестициям в инфраструктуру и другим инвестициям со стороны государства мы создаем рабочие места и даем импульс экономике. Поэтому все инфраструктурные проекты будут продолжены, но, конечно, основной акцент будет сделан на данном этапе на нуждах граждан – тех, кто теряет рабочие места, на поддержку пенсионеров и социально уязвимых слоев населения", - сказал Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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