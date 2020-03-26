Аппарат президента сокращает свои расходы из-за ситуации с COVID-19

Глава республики заявил, что "для преодоления последствий пандемического кризиса" госучреждениям следует выдвинуть конкретные предложения по сокращению бюджетных расходов, чтобы можно было направить больше финансовых ресурсов на ликвидацию его последствий.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Аппарат президента Молдовы завершил первый план сокращения расходов на 3,5 миллиона леев. Об этом заявил в четверг глава республики Игорь Додон.

Как сообщил президент, "речь идет об отказе от не первостепенных закупок, об уменьшении расходов на поездки и премий персоналу, а также о снижении других трат".

"Для преодоления последствий пандемического кризиса государственным учреждениям следует выдвинуть конкретные предложения по сокращению бюджетных расходов, чтобы можно было направить как можно больше финансовых ресурсов на ликвидацию последствий кризиса", - отметил Додон.

Он обратился ко всем государственным учреждениям с просьбой проявить ответственность и максимально серьезно подойти к призыву по сокращению расходов.

"В дальнейшем мы вместе с председателем парламента и премьер-министром проанализируем то, как каждый госорган отреагировал на это обращение, и при необходимости вмешаемся. Кампания по борьбе с эпидемией может оказаться долгой, изнуряющей и очень затратной для государства, в связи с чем мы должны быть максимально ответственными и экономными", - добавил глава республики.

Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!">>>

По его словам, основные силы и ресурсы будут направлены на поддержку системы здравоохранения.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK