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Администрация президента

Аппарат президента сокращает свои расходы из-за ситуации с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200326/29663197/apparat-prezidenta-sokraschaet-svoi-raskhody-iz-za-situatsii-covid-19.html

Глава республики заявил, что "для преодоления последствий пандемического кризиса" госучреждениям следует выдвинуть конкретные предложения по сокращению бюджетных расходов, чтобы можно было направить больше финансовых ресурсов на ликвидацию его последствий.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Аппарат президента Молдовы завершил первый план сокращения расходов на 3,5 миллиона леев. Об этом заявил в четверг глава республики Игорь Додон.

Как сообщил президент, "речь идет об отказе от не первостепенных закупок, об уменьшении расходов на поездки и премий персоналу, а также о снижении других трат".

"Для преодоления последствий пандемического кризиса государственным учреждениям следует выдвинуть конкретные предложения по сокращению бюджетных расходов, чтобы можно было направить как можно больше финансовых ресурсов на ликвидацию последствий кризиса", - отметил Додон.

Президент Республики Молдова Игорь Додон.
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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Он обратился ко всем государственным учреждениям с просьбой проявить ответственность и максимально серьезно подойти к призыву по сокращению расходов.

"В дальнейшем мы вместе с председателем парламента и премьер-министром проанализируем то, как каждый госорган отреагировал на это обращение, и при необходимости вмешаемся. Кампания по борьбе с эпидемией может оказаться долгой, изнуряющей и очень затратной для государства, в связи с чем мы должны быть максимально ответственными и экономными", - добавил глава республики.

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По его словам, основные силы и ресурсы будут направлены на поддержку системы здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (303)

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