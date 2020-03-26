18:24 26 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD18.00
  • RUB0.23
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Сельскохозяйственные работы

Власти заверяют аграриев, что перерыва в субсидировании не будет

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
4010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200326/29663824/vlasti-zaveryaet-agrariev-chto-pereryva-v-subsidirovanii-ne-budet.html

В приоритетном порядке будут рассмотрены оставшиеся без финансового покрытия заявки о выделении субсидий за 2019 год, отмечает Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В процессе субсидирования сельского хозяйства будет обеспечена непрерывность и соблюдение всех установленных норм. Об этом заявил директор государственного Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства Вадим Курмей в контексте мер, принятых правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ждет ли Молдову экономический кризис из-за коронавируса

По словам директора агентства, в приоритетном порядке будут рассмотрены заявления о финансовой поддержке за 2019 год, которые остались без покрытия в связи с исчерпанием средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, выделенных в прошлом году.

Агентство обратилось к потенциальным получателям субсидий с просьбой поддержать усилия властей по борьбе с инфекцией и заверило, что право на доступ к сельскохозяйственным субвенциям будет обеспечено в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с приближением весенней сельскохозяйственной кампании было принято решение о возобновлении работы сельскохозяйственных магазинов, начиная с 23 марта. Решение касается специализированных магазинов по продаже семян, средств защиты растений, кормов и другого сырья и продуктов, необходимых в технологическом и производственном процессе сельскохозяйственных производителей.

Выступая на заседании комиссии по ЧС, премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что упомянутые торговые предприятия должны возобновить работу, однако вести свою деятельность им необходимо с максимальной безопасностью, в отдельных безопасных для клиентов коммерческих помещениях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Погодные аномалии, изменение климата, отсутствие осадков: чего ждать весной
Молдавские яблоки не попадают в ЕС: почему РФ остается стратегическим рынком
Теги:
сельское хозяйство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса
Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео
Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться