Власти заверяют аграриев, что перерыва в субсидировании не будет

В приоритетном порядке будут рассмотрены оставшиеся без финансового покрытия заявки о выделении субсидий за 2019 год, отмечает Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В процессе субсидирования сельского хозяйства будет обеспечена непрерывность и соблюдение всех установленных норм. Об этом заявил директор государственного Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства Вадим Курмей в контексте мер, принятых правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По словам директора агентства, в приоритетном порядке будут рассмотрены заявления о финансовой поддержке за 2019 год, которые остались без покрытия в связи с исчерпанием средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, выделенных в прошлом году.

Агентство обратилось к потенциальным получателям субсидий с просьбой поддержать усилия властей по борьбе с инфекцией и заверило, что право на доступ к сельскохозяйственным субвенциям будет обеспечено в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с приближением весенней сельскохозяйственной кампании было принято решение о возобновлении работы сельскохозяйственных магазинов, начиная с 23 марта. Решение касается специализированных магазинов по продаже семян, средств защиты растений, кормов и другого сырья и продуктов, необходимых в технологическом и производственном процессе сельскохозяйственных производителей.

Выступая на заседании комиссии по ЧС, премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что упомянутые торговые предприятия должны возобновить работу, однако вести свою деятельность им необходимо с максимальной безопасностью, в отдельных безопасных для клиентов коммерческих помещениях.

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