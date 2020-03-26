Останется ли Молдова без ягод, фруктов и зерна в этом году - подробности

Неблагоприятные погодные условия, гидрологическая засуха и ночные заморозки, не раз фиксировавшиеся в Молдове во второй половине марта, могут привести к значительным потерям по урожайности по большинству сельхозкультур.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Труд молдавских крестьян и фермеров легким точно не назовешь. Им ежегодно приходится сталкиваться с рядом вызовов, которые бросает им капризная, весенняя молдавская погода. Этот года также не стал исключением и вновь “пробует на прочность” нервы молдавских аграриев.

Ждать потерь по всем сельхозкультурам

О том, к чему приведет аграриев страны такое гидрологическое положение в стране, засушливость почв в ряде центральных и южных районов страны, корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с фермером с 45-летним стажем, руководителем крупного сельхозпредприятия из села Карахасань района Штефан-Водэ Василием Кочу.

“В Молдове есть регионы, где запас влаги в почве – нормальный. В отдельных районах есть и полметра запаса влаги в почве. В ряде южных районов страны запас влаги составляет в глубину всего 15-20 сантиметров. Это – катастрофа. Если в апреле будут нормальные продолжительные дожди, то ситуацию в десятках хозяйств удастся исправить, а, если с потеплением вновь придет засушлива погода, вряд ли озимые удастся собрать”, - уточнил Кочу.

Посевам и садам не хватает влаги

Тех дождей, которые были на минувшей неделе – явно недостаточно, этого запаса в почве хватит всего на неделю. В такой ситуации, по словам агрария, при продолжающейся гидрологической засухе вряд ли Молдова сможет получить нормальный урожай озимых зерновых культур, эта же опасность касается и многолетних культур – садовых деревьев.

“Даже в прошлом году в нашем хозяйстве из-за гидрологической засухи высыхали кусты винограда, отдельные фруктовые деревья. В нынешнем сезоне ситуация с влагой в почве – в 2-3 раза хуже. В такой ситуации, если не будет дождей, можно ждать серьезные потери не только по садовым, но и по всем сельхозкультурам”, - заявил Кочу.

Единственным спасением в такой ситуации, учитывая отсутствие осадков, может стать лишь капельное орошение угодий, что многие фермерские хозяйства сегодня не могут себе позволить.

Несладкая ягода фермерства в Молдове

Агрономы ряда садоводческих сельхозпредприятий РМ утверждают, что заморозки до минус 5-6 градусов по Цельсию в ночное время суток, отмечавшиеся дважды на прошлой и нынешней неделе, вызвали озабоченность состоянием отдельных яблоневых садов и многих садов черешни.

Обследования показали, что на отдельных плантациях, особенно в центральных районах страны, подмерзли почки черешневых деревьев. В числе наиболее пострадавших, по отзывам садоводов – “Скина” и “Кордия”, а также некоторые другие сорта. Вероятно, это отразится на урожайности садов.

“Сейчас сложно сказать, как это, в целом, затронет будущий урожай ягод и фруктов, потери, несомненно будут. Повезет лишь тем аграриям, где на фруктовых деревьях успела образоваться завязь. Другие будут подсчитывать убытки”, - подчеркнул глава сельхозпредприятия из села Карахасань.

Можно ли спасти ситуацию

По словам доктора экономики Виктора Мороза, если ситуация не изменится, выходом из положения по зерновым культурам может стать подсевание к озимой пшенице яровых, что поможет фермерам уже летом собрать хоть какой-то урожай. Также, по утверждению экономиста, можно использовать для подсевания рожь.

“Радикальным выходом из ситуации станет вспашка площадей, занимаемых озимыми и засев их кукурузой. Так аграрии хоть частично покроют свои убытки”, - уточнил собеседник корреспондента Sputnik Молдова.

В такой сложной ситуации выживут более крупные, многопрофильные фермерские хозяйства и предприятия, поскольку частично убытки, полученные по зерновым, удастся за счет реализации фруктов. Но и здесь есть условия – фрукты должны соответствовать по качеству, а если в республике не будет осадков в апреле-мае и в летние месяцы, то и этот сегмент ведения сельского хозяйства может проиграть, уверен Мороз.

Буренки могут пойти под нож

Нынешнее положение и рассматриваемые сценарии отсутствия необходимого объема осадков могут привести к тому, что во многих хозяйствах вынуждены будут массово забивать скот, поскольку кормовой базы может не хватить для содержания средних и крупных животноводческих хозяйств.

“К сожалению, у нас запасы кормов – довольно скудные и однообразные. Если в советские времена был силос, другие корма, которые позволяли продержаться хотя бы до лета, то сегодня положение – сложное. Удастся ли аграриям с ним справится, покажут ближайшие полтора-два месяца”, - уточнил Мороз.

Эксперт резюмировал – проблему надо рассматривать комплексно, а именно: начинать все с системы искусственного орошения почв. Эта мера могла бы частично спасти всю последовательную цепочку ведения аграрных хозяйств и минимизировать все возможные риски.

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