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Курс валют

Лей идет в отступление - курс валют в Молдове на пятницу и выходные дни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200326/29669404/ley-idet-v-otstuplenie-kurs-valyut-v-moldove-na-pyatnitsu-i-vykhodnye-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в конце недели.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 27 марта, и выходные дни. Молдавский "лев" сильно отступит по ряду позиций - нацвалюта проиграет практически всем основным игрокам.

Больше остальных вырастет курс евро. За сутки он отыграет у лея сразу 31 бан и установится на отметке в 19,77 лея.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Доллар также изменится в цене и будет торговаться по 18,04 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба иностранца также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается остальных валют, то 26 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который закрепится на уровне 0,2237 лея. Украинская гривна не просядет и будет стоить по-прежнему - 0,64 лея. А румынский лей тоже подорожает - до 4,09 в пересчете на нацвалюту, отыграв у своего молдавского "собрата" сразу 7 банов.

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Теги:
евро, доллар, лей, Молдова, курс валют


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