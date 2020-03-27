Молдова обсудит с МВФ выделение средств на борьбу с коронавирусом

Ожидается, что деньги будут выделены одним траншем и в полном объеме. Однако прежде финансирование должно быть утверждено исполнительным советом МВФ.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Переговоры между молдавскими властями и Международным валютным фондом пройдут с 30 марта по 1 апреля, гласит пресс-релиз, распространенный представительством МВФ в Молдове.

В учреждении сообщили, что деньги могут быть выделены посредством Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования. Они не предусматривают предварительных условий или оценочных визитов, но решение должно быть утверждено Исполнительным советом МВФ.

"Речь идет о выделении около 117 миллионов долларов посредством этих механизмов. В этом случае средства предоставляются в полном объеме одним траншем по ускоренной процедуре", - сказано в сообщении.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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