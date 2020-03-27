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Международный валютный фонд

Молдова обсудит с МВФ выделение средств на борьбу с коронавирусом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200327/29675656/moldova-obsudit-s-imf-vydelenie-sredstv-na-borbu-s-koronavirusom.html

Ожидается, что деньги будут выделены одним траншем и в полном объеме. Однако прежде финансирование должно быть утверждено исполнительным советом МВФ.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Переговоры между молдавскими властями и Международным валютным фондом пройдут с 30 марта по 1 апреля, гласит пресс-релиз, распространенный представительством МВФ в Молдове.

В учреждении сообщили, что деньги могут быть выделены посредством Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования. Они не предусматривают предварительных условий или оценочных визитов, но решение должно быть утверждено Исполнительным советом МВФ.

"Речь идет о выделении около 117 миллионов долларов посредством этих механизмов. В этом случае средства предоставляются в полном объеме одним траншем по ускоренной процедуре", - сказано в сообщении.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)

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