Додон рассказал, что будет с курсом валют и тарифами на газ и электричество

Глава республики рассказал, как небольшое снижения курса молдавского лея отразится на тарифах на газ и электроэнергию, а также на ценах на топливо.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в ближайшее время в Молдове не будет роста цен на энергоресурсы, а, наоборот, должно произойти снижение по основным направлениям. Об этом он заявил в пятницу в ходе прямой линии.

"Что будет с курсом доллара? Сегодня официальный курс составляет 18,04 лея. Вижу, что некоторые пытаются поднять панику. Заверяю, что у Нацбанка хватит ресурсов, ликвидности, чтобы поддержать курс", - отметил Додон.

По его мнению, то, что курс немного опустили, – это хороший знак для молдавских экспортеров. "Потому что мы видели, что в России, к примеру, тоже произошла девальвация рубля. Чтобы мы были конкурентоспособными на этом рынке, нам тоже нужно немного опустить курс нашего лея, но не катастрофически. Заверяю, что курс мы будем держать", - подчеркнул президент.

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Что будет с ценами и тарифами?

Как отметил глава республики, обычно курс больше всего влияет на формирование цен на энергоресурсы. Молдова, по его словам, закупает три основных энергоресурса из-за рубежа, - газ, электроэнергию, бензин и дизтопливо.

"Как скажется на ценах тот факт, что курс немного опустился? По бензину и дизтопливу никаких проблем не будет, потому что мы видим динамику на внешних рынках. Видим, что цена на бензин и "дизель" снижается. И она будет снижаться дальше", - отметил Додон.

Что касается электроэнергии, то 1 апреля 2020 года заканчивается договор на покупку электроэнергии, который был заключен год назад.

"Мы покупали 85% электроэнергии у Кучурган по 52 доллара за МВт/час и 15% из Украины по цене 64 доллара за МВт/час. Сейчас после решения чрезвычайной комиссии госпредприятие "Энергоком" с 1 апреля будет покупать напрямую 100% электроэнергии у Кучурган по цене в 49,5, то есть на 9% ниже, чем было ранее", - сказал президент.

По его словам, это означает, что немного пониженный курс не повлияет на цену на электроэнергию. "Надеюсь, что будут возможности еще и пересмотреть в сторону снижения", - сказал Додон.

Что касается голубого топлива, то, как отметил глава государства, ему известно, что руководство "Молдовагаз" ведет переговоры с российским "Газпромом", чтобы получить более низкую цену в ближайшее время.

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"Курс, думаю, также не должен повлиять на тарифы на газ. Поэтому по энергоресурсам, надеюсь, что в ближайшее время у нас не то, что увеличение, а должно быть снижение по основным направлениям", - заключил Додон.

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