Розничные цены на молочку: в Приднестровье утвердили допустимые пределы

ТИРАСПОЛЬ, 28 мар – Sputnik. Минэкономразвития региона опубликовало величину предельно допустимых розничных цен на молочную продукцию. В список вошли молоко, кефир, творог, сливочное масло и спред.
Во внимание взяты цены трех приднестровских производителей.
Выпускаемое ими молоко стоит от 10,75 до 12 рублей за литр в зависимости от жирности (приднестровский рубль по курсу практически идентичен молдавскому лею).
Кефир - в пределах 4,2 - 5,7 рублей за пол-литра.
Стоимость сметаны в традиционной упаковке не превышает 7,2 рублей, крестьянского масла в 72,5% - 23,45 рублей, сливочно-растительного масла (спред) – 11,45 рублей.
Утверждение пределов допустимых цен на молочку стало вынужденной мерой. В адрес Минэкономразвития участились обращения граждан относительно увеличения цен в торговых точках на молочную продукцию.
В случае, если покупатель столкнется с завышением установленной ценовой границы, его просят незамедлительно сообщить об этом на электронную почту ведомства economy.pmr@gmail.com. При этом обязательно указать цены реализации продукта и торговую точку, где он продается.
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