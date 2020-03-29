Молдавские компании под спудом пандемии: что говорят предприниматели

Бизнесмены в Молдове испытывают большие трудности в условиях введенного из-за распространения коронавируса чрезвычайного положения. Какие меры они предпринимают и как видят перспективу.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Сначала атака COVID-19 изменила наш привычный ритм жизни, дальше больше: вся эта ситуация начала сказываться на деятельности предпринимателей. В этот период они несут большие потери.

Ничего уже не останется таким, как было прежде – уверены многие. Неопределенность настораживает всех.

С тех пор, как власти решили оставить открытыми лишь продовольственные магазины и аптеки, другие предприниматели понесли потери в 50, 70, 80 процентов. Некоторые полностью приостановили свою деятельность, потому что у них не было другого выбора.

Исидор Шендря занимается продажей средств для личной гигиены. Он рассказал Sputnik Молдова, что в первые дни карантина было зарегистрировано большое падение доходов.

До введения режима чрезвычайного положения в стране его компания могла поставлять свой товар во все магазины республики, но после его стало возможно реализовывать только через супермаркеты.

"Расходы остались те же, а прибыль упала почти наполовину. В эти сложные времена мы стараемся не бросать наших сотрудников и поддерживать их по максимуму. Пока нет речи о снижении зарплаты. Большая часть сотрудников пока могут работать дома", - пояснил Шендря.

Предприниматель подчеркнул, что еще до введения режима ЧП в Молдове он успел сделать некоторые товарные запасы.

"У нас есть хорошие партнеры. Сейчас есть проблема с импортом дезинфицирующих средств. Но в целом, мы пока можем импортировать это все из Болгарии и стран СНГ", - добавил собеседник.

По его словам, совсем неясно, чего ждать после этой пандемии. Шендря уверен, что затем весь мир ждет как минимум экономический кризис, который сильно ударит именно по бизнесу.

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Однако сейчас, по мнению Шендри, нужно сконцентрироваться на безопасности и здоровье всех людей.

Серьезно пострадали и те компании, которые занимаются дизайном и оборудованием интерьеров. Во время пандемии это едва ли не последнее, что интересует граждан.

"В это время люди экономят каждую копейку, потому что никто не знает, что ждет всех нас потом. До прошлой недели мы занимались продажами в обычном режиме, а сейчас уже нет никакого спроса", - отметила директор компании по производству дымоходов Анна Каролина Барбиеру.

В то же время, по ее словам, сотрудники уверены, что не останутся в это нестабильное время без работы.

"Мы не будем никого увольнять. Только вместе мы сможем преодолеть пандемию", - добавила она.

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В республике действует «красный код» опасности в связи с распространением COVID – 19. Власти ввели режим чрезвычайного положения в стране. Все учебные заведения закрыты. Ученики и студенты переведены на дистанционное обучение.

В связи с приближением весенней сельскохозяйственной кампании, с 23 марта возобновили свою деятельность специализированные магазины по продаже семян, средств защиты растений, кормов и другого сырья и продуктов, необходимых в агропроизводственном процессе.

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