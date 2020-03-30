Арпентин: виноделы производят больше качественного продукта

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В прошлом году Молдова экспортировала 83% от произведенной местными виноделами продукции. Кроме того, вырос и объем инвестиций в винодельческий сектор, а также число виноделов, которые производят качественный продукт. О результатах прошедшего года Sputnik рассказал директор Офиса вина и винограда Георгий Арпентин.
По его словам, прошедший год был одним из самых засушливых, что повлияло на количество винограда.
"Урожай оказался более скромным в сравнении с предыдущими годами примерно на 20%. Надо отметить, что два года подряд – 2017-й и 2018-й – были рекордными с точки зрения урожая. Прошлый год оказался скромнее, но с точки зрения качества – исключительный", - сказал Арпентин.
В прошлом сезоне винодельческую продукцию местного производства экспортировали в 71 страну мира. Как отметил собеседник, рост экспорта отмечен по всем категориям продукции.
"Это был хороший год для сектора с точки зрения качества и поведения на рынках. Мы продолжаем диверсифицировать рынки", - сказал Арпентин.
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В общей сложности страна экспортировала в 2018-2019 годах винодельческой продукции на более, чем три миллиарда леев.
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