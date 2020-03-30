Арпентин: виноделы производят больше качественного продукта

Показатели экспорта молдавской винодельческой продукции за 2018-2019 годы выросли на 9%, превысив в общей сложности три миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В прошлом году Молдова экспортировала 83% от произведенной местными виноделами продукции. Кроме того, вырос и объем инвестиций в винодельческий сектор, а также число виноделов, которые производят качественный продукт. О результатах прошедшего года Sputnik рассказал директор Офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

По его словам, прошедший год был одним из самых засушливых, что повлияло на количество винограда.

"Урожай оказался более скромным в сравнении с предыдущими годами примерно на 20%. Надо отметить, что два года подряд – 2017-й и 2018-й – были рекордными с точки зрения урожая. Прошлый год оказался скромнее, но с точки зрения качества – исключительный", - сказал Арпентин.

Как считает эксперт, красные вина оказались хорошими и очень структурными. "Белые вина не отстают. Может, основа для игристых вин несколько пострадала с точки зрения кислотности, потому что засушливый год влияет на кислотность и, конечно, сахар", - добавил он.

В прошлом сезоне винодельческую продукцию местного производства экспортировали в 71 страну мира. Как отметил собеседник, рост экспорта отмечен по всем категориям продукции.

"Это был хороший год для сектора с точки зрения качества и поведения на рынках. Мы продолжаем диверсифицировать рынки", - сказал Арпентин.

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В общей сложности страна экспортировала в 2018-2019 годах винодельческой продукции на более, чем три миллиарда леев.

© Sputnik / Vadim Rusu В какие страны Молдова экспортирует вина

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