Чем орошать: в Молдове в рабочем состоянии менее четверти насосных станций

Почти половина насосных установок, которые используются для ирригации в сельском хозяйстве, полностью или частично разрушены, на их восстановление потребуется время.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Из общего числа водонасосных станций в системах орошения Молдовы функционируют только 24 процента. В полуразрушенном или полностью разрушенном состоянии пребывают 46% станций, а состояние еще 30% оценено как неудовлетворительное и непригодное к немедленному использованию.

Об этом говорится в примечаниях к плану действий Государственной канцелярии о решении проблем в области мелиорации на 2020-2023 годы.

В информационной записке к проекту упоминается, что распределяющие воду сети, связанные с ирригационной инфраструктурой, в настоящий момент покрывают лишь около 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, по сравнению с более чем 200 тысячами гектаров земель, которые орошались в недавнем прошлом.

По мнению экспертов, на которых ссылается Госканцелярия, ситуация может ухудшиться, так как ирригационные системы продолжают выходить из строя, а их ремонт или замена займут большой срок.

На ближайшие три года планом действий предусматривается проведение полной инвентаризации ирригационных систем, создание ассоциаций водопользователей и разработка стратегического плана в области гидромелиорации.

Государственной гидрометеорологической службой в Республике Молдова объявлен "желтый код" гидрологической опасности в связи с засухой, который будет действовать до 31 марта.

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