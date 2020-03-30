Предприятиям Приднестровья предложили выход из кризисной ситуации

Мера, которую намерены внедрить, краткосочная. Она распространяется только на время кризисной ситуации, связанной с чрезвычайным положением из-за коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Руководство непризнанной ПМР разработало механизм выдачи льготных кредитов для предприятий, чью деятельность ограничивает введенный в регионе режим ЧП и общая ситуация с распространением коронавируса в мире. Как сообщили в пресс-службе местной исполнительной власти, мера будет действовать только во время кризисной ситуации с коронавирусом.

"Кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств нуждающимся в них организациям будут выделять под символический процент. Из общей ставки кредита в 10-11% государство по программе субсидирования берет на себя 10%. В итоге, заемщик получит дешевые деньги – под 0% или 1%", - объяснил предложение глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.

Заместитель председателя Приднестровского республиканского банка Алексей Мельник отметил, что все заинтересованные предприятия будут проходить серьезный отбор. Это необходимо для того, чтобы четко разделять тех, кто действительно терпит значительные убытки и жизненно нуждается в кредите, и тех, кто желает воспользоваться шансом получить "легкие деньги".

По словам главы исполнительного органа власти Александра Мартынова, отечественные хозяйствующие субъекты в существующих критических условиях испытывают падение спроса на продукцию (особенно те, кто отправляет ее на экспорт). В результате этого снижается выручка и, как следствие, возникают кассовые разрывы, то есть не хватает денег, чтобы профинансировать оплату труда персонала, перечислить налоги, оплатить коммунальные услуги и т.д.

Он также отметил, что правительство зарезервировало в бюджете около 60-70 миллионов приднестровских рублей (рубль практически эквивалентен курсу молдавского лея). И данная сумма не конечная.

"Мы вводим ограничения по финансированию государственных целевых программ, причем ограничения достаточно существенные. И все это лишь с одной целью – поддержать производства, а прежде всего людей в конечном счете, чтобы не допустить резкой безработицы и снижения реальных доходов", - подчеркнул Мартынов.

Глава правительства пояснил, что для поддержки предприятий выделят столько средств, сколько будет необходимо, но лишь на тот срок, когда действует чрезвычайное положение.

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