Предприятиям Приднестровья предложили выход из кризисной ситуации

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Руководство непризнанной ПМР разработало механизм выдачи льготных кредитов для предприятий, чью деятельность ограничивает введенный в регионе режим ЧП и общая ситуация с распространением коронавируса в мире. Как сообщили в пресс-службе местной исполнительной власти, мера будет действовать только во время кризисной ситуации с коронавирусом.
"Кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств нуждающимся в них организациям будут выделять под символический процент. Из общей ставки кредита в 10-11% государство по программе субсидирования берет на себя 10%. В итоге, заемщик получит дешевые деньги – под 0% или 1%", - объяснил предложение глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.
По словам главы исполнительного органа власти Александра Мартынова, отечественные хозяйствующие субъекты в существующих критических условиях испытывают падение спроса на продукцию (особенно те, кто отправляет ее на экспорт). В результате этого снижается выручка и, как следствие, возникают кассовые разрывы, то есть не хватает денег, чтобы профинансировать оплату труда персонала, перечислить налоги, оплатить коммунальные услуги и т.д.
Он также отметил, что правительство зарезервировало в бюджете около 60-70 миллионов приднестровских рублей (рубль практически эквивалентен курсу молдавского лея). И данная сумма не конечная.
"Мы вводим ограничения по финансированию государственных целевых программ, причем ограничения достаточно существенные. И все это лишь с одной целью – поддержать производства, а прежде всего людей в конечном счете, чтобы не допустить резкой безработицы и снижения реальных доходов", - подчеркнул Мартынов.
Глава правительства пояснил, что для поддержки предприятий выделят столько средств, сколько будет необходимо, но лишь на тот срок, когда действует чрезвычайное положение.
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