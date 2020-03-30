Курс валют на вторник: евро преодолел психологический порог в 20 леев

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 31 марта.

Все валюты, кроме российского рубля, продолжили рост по отношению к молдавскому лею.

Доллар США подорожал более чем на восемь банов и установился на отметке в 18,1709 лея.

Европейская валюта подросла в цене более чем на 20 банов и преодолела психологический "двадцатилеевый" порог — во вторник евро будет стоить 20,1152 лея.

В небольшом плюсе останется румынский лей, который подорожает до 4,1658 молдавского лея.

Украинская гривна незначительно вырастет в цене и будет торговаться по 0,6473 лея в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль немного подешевеет и установится на уровне в 0,2275 лея.

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