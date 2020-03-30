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Контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС продлен до конца июня

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200330/29712998/Kontrakt-na-postavku-energii-s-Moldavskoy-GRES-prodlen-do-kontsa-iyunya.html

Согласно новым условиям договора, начиная с 1 апреля 2020 года, средняя цена покупки электроэнергии для "Energocom" будет примерно на 9% ниже прежней цены контракта.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Контракт на поставку электроэнергии, заключенный с Молдавской ГРЭС, срок действия которого истекает 31 марта, был продлен до 30 июня. Об этом сообщает предприятие "Energocom", которое уполномочено заниматься закупкой энергии в Молдове.

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно новым условиям договора, начиная с 1 апреля 2020 года, средняя цена покупки электроэнергии для "Energocom" будет примерно на 9% ниже средней цены, применяемой в договоре до 31 марта 2020 года.

Администрация "Energocom" в пресс-релизе заявляет, что в настоящее время Молдавская ГРЭС является единственным производителем электроэнергии, способным полностью покрыть потребности энергосистемы страны в электроэнергии на этот период.

Контракт был продлен в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 24 марта.

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Теги:
Молдавская ГРЭС


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