COVID-19 не мешает людям покупать квартиры: что происходит с ценами

Многие граждане ожидали, что в период ЧП подешевеют квартиры из-за ситуации с коронавирусом в стране. Однако эксперты считают, что пока нет оснований для снижения цен на недвижимость, которые, наоборот, выросли.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Коронавирус сломал планы многих людей в республике. Множество компаний по недвижимости отказались от продвижения и продажи квартир. Другие взялись за разработку новой стратегии привлечения покупателей.

Директор отдела по маркетингу одной из столичных компаний по недвижимости Юлия Херца заявила Sputnik Молдова, что сайт их фирмы с каталогом квартир, выставленных на продажу, пользуется большим спросом: просмотры страницы выросли на 15%.

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"Может показаться странным, но число интересующихся квартирами не уменьшилось. Мы рады, что сейчас у людей есть время как следует ознакомиться с каждой квартирой, проанализировать, задать нам необходимые вопросы, а также вникнуть во все моменты, связанные с покупкой или кредитом на квартиру", - добавила Херца.

© Photo : Arhivă personală Юлия Херца.

Она отметила, что во время карантина люди уже не хотят ездить к квартире и осматривать ее лично. В этом случае, как отметила Херца, агенты по недвижимости находят оптимальное решение.

"Наши сотрудники начали делать презентации квартиры в режиме онлайн. Они идут в помещение с мобильным телефоном, и по просьбе потенциальных покупателей показывают каждый уголок жилища. Только если клиентов все устраивает, обговариваются условия личного посещения квартиры перед ее покупкой", - рассказала Херца.

По словам собеседницы, раньше в компании такое не практиковали, но на данный момент клиенты очень ценят подобную возможность ознакомиться с недвижимостью.

Херца считает, что цены на квартиры пока не будут снижаться.

"Квартиры по-прежнему сохраняют свою ценность. Мы не знаем, сколько такая ситуация продержится в стране, но мы надеемся на лучшее, что вскоре все встанет на свои места. Цены остаются теми же, потому что есть спрос. Помимо этого в квартиры вложили большие деньги, нужно окупать затраты", - пояснила Херца.

Между тем, как отмечают эксперты, немного упал спрос на аренду квартир, в связи с этим цена на услугу снизилась на 10%.

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Это может быть связано не с коронавирусом, так как весной традиционно нет большого спроса: студенты заканчивают учебный год, а также приближаются пасхальные каникулы, на время которых многие уезжают.

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