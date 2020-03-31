Европейская комиссия окажет Молдове помощь в борьбе с пандемией

Республика Молдова может вскоре получить финансовую и гуманитарную поддержку от европейских партнеров.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Европейская комиссия выделит странам Восточного партнерства 140 миллионов евро для борьбы с пандемией коронавируса.

Речь идет о Молдове, Беларуси, Украине, Армении, Грузии и Азербайджане.

Как сообщил во вторник на своей странице в Facebook премьер-министр Молдовы Ион Кику, комиссия намерена перераспределить 700 миллионов евро на более необходимые сейчас вещи, чтобы смягчить экономические и социальные последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

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Еврокомиссия будет реагировать на потребности стран Восточного партнерства и окажет поддержку с помощью поставок защитной экипировки для медиков, а также аппаратов искусственной вентиляции легких, комплектов для проведения лабораторных анализов.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы смягчить воздействие вспышки коронавируса. Мы отвечаем как на насущные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные нужды наиболее уязвимых групп общества, а также малых и средних предприятий, которые являются основой экономики", – отметил в письме молдавскому правительству комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

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Европейская комиссия работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в ближайшие недели выделит 30 миллионов евро для обеспечения закупок и эффективного распределения этих средств между системами здравоохранения шести стран.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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