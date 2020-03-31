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Теплица с огурцами

Аграрии не знают, что делать с овощами, выращенными в теплицах, - фото

© Photo : Leonid Ghedea
Экономика
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https://ru.sputnik.md/economics/20200331/29718317/agrarii-ne-znayut-chto-delat-s-ovoschami-vyraschennymi-v-teplitsakh-photo.html

Отечественные производители огурцов в отчаянии, потому что не знают, куда будут продавать первый урожай.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Кажется, пандемия COVID-19 оставит горькое послевкусие у молдавских производителей, которые выращивают овощи в теплицах. Аграрии утверждают, что не знают, куда будут продавать первый урожай, потому что практически вся деятельность приостановлена из-за опасности распространения коронавируса. Леонид Гедя из Сынжерейского района выращивает огурцы на площади в 12 соток.

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"Оборвал маленькие огурцы – первый урожай, потому что некуда продавать. Видел, что и в Хынчештах такая же ситуация, и мы не хотим рисковать", - заявил Sputnik Гедя.

Сельхозпроизводитель отметил, что крупные магазины предпочитают сотрудничество на более длительные сроки. К примеру, у него небольшие плантации, а супермаркеты избегают работы с маленькими производителями.

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"У крупных магазинов есть посредники, и они не хотят работать с мелкими сельхозпроизводителями. Мы обеспокоены этой ситуацией. Раньше продавали огурцы оптом на рынке, теперь, когда базары закрыты, не знаем, что делать", - сказал собеседник.
Plantație de castraveți în seră
© Photo : Leonid Ghedea
Теплица

Через неделю должен был быть готов к продаже первый урожай огурцов. Если ситуация останется такой же неопределенной, то все производители села Сынджереий Ной соберутся, чтобы обсудить эту проблему.

"Думаем также обратиться в Минсельхоз. Инвестировали много денег и, если не будет, куда продавать продукцию, то мы только потеряем", - добавил Гедя.
Plantație de castraveți în seră
© Photo : Leonid Ghedea
Теплица

Меньше проблем у крупных производителей помидоров. Сергей Кокырлэ из Новых Фалешт рассказал, что выращенные им томаты - уже на прилавках. У агрария томатная плантация в один гектар.

"Продаем помидоры в супермаркеты. Цены остались такими же. Трудности испытываем только с точки зрения перспективы трудовой силы. Люди обеспокоены из-за коронавируса и не хотят работать", - отметил Кокырлэ.

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