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Линия электропередач

Premier Energy до 30 июня будет покупать электроэнергию по более низкой цене

© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200331/29718899/Premier-Energy-do-30-iyunya-budet-pokupat-elektroenergiyu-po-bolee-nizkoy-tsene.html

Поставщик электроэнергии для Кишинева, центрального и южного регионов Молдовы приостановил тендер на закупку электроэнергии из-за чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Компания Premier Energy заявила, что подписала контракт с центральным поставщиком, предприятием Energocom, на поставку электроэнергии в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Соответственно, компания приостановила ежегодный тендер на закупку электроэнергии на три месяца в связи с указанием Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. В соответствии с распоряжением комиссии, Energocom обязан полностью покрыть потребности распределительных сетей Молдовы в электроэнергии на указанный период из одного источника.

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС продлен до конца июня

Таким образом, новая цена, указанная в контракте, подписанном Premier Energy и Energocom, составила 49,9 доллара США за Мвт.ч, что ниже цены в 54,2 доллара за Мвт.ч в предыдущем контракте, срок действия которого завершается 31 марта.

Новый договор был утвержден Национальным агентством по регулированию в энергетике.

Ранее предприятие Energocom объявило о продлении до 30 июня контракта, заключенного с Молдавской ГРЭС. Согласно новым условиям договора, начиная с 1 апреля 2020 года, средняя цена покупки электроэнергии для Energocom примерно на 9% ниже прежней.

По решению правительства, с апреля 2018 года до 1 января 2021 года Energocom является центральным поставщиком энергии в Молдове.

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Теги:
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