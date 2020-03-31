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Каков эффект от налогового послабления, и готов ли бизнес к онлайн-продажам

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Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200331/29719699/kakov-effekt-ot-nalogovogo-poslableniya-i-gotov-li-biznes-k-online-prodazham.html

В сложившейся кризисной ситуации некоторые предприниматели пытаются заменить привычную торговлю на предоставление услуг в режиме онлайн.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Правительство выступило с многочисленными предложениями по поддержке бизнеса, в том числе, по полному освобождению от уплаты налогов и сборов на весь период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Многие эксперты говорят о возможном переходе предпринимательской деятельности в онлайн сегмент. Специалист в области бизнеса Андрей Криган в комментарии радиостудии Sputnik заявил, что налоговое послабление для тех экономических агентов, у кого на период ЧП приостановилась деятельность, окажет минимальные эффекты, а государство должно сконцентрироваться на четких мерах, чтобы финансово компенсировать отсутствие производства и поддержать техническую безработицу.

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По мнению собеседника, налоговое послабление благоприятно, когда требуется рост, развитие и привлечение инвестиций. "В настоящий момент, боюсь, этой (меры) слишком мало. Сейчас необходимы четкие действия по поддержке этой технической безработицы, государству нужно действовать системно, а не спорадически", - заявил Криган.

Как считает эксперт, власти должны произвести расчеты с представителями бизнес-среды, сколько предприятий оказались в такой ситуации, какие затраты с учетом расходов на заработную плату, исключить налоги на эти зарплаты, чтобы люди, которые оказались без работы смогли обеспечить свои жизненные потребности. "Повторяю, налоговое послабление для тех, у кого нет экономической активности, будет иметь минимальные последствия", - сказал экономический эксперт.

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Он обратил внимание, что в сложившейся кризисной ситуации некоторые предприниматели пытаются заменить привычную торговлю на онлайн.

"Но правда такова, что предприниматели не смогут на 100% перейти с привычной торговли на онлайн. Одним удастся возместить продажи на 10, 20 или 30%, а тем, кто не сможет покрыть минимальные затраты, понадобиться помощь государства, чтобы выжить", - заявил специалист.

Эксперт считает, что на данном этапе необходимо понять, что деньги из экономики не пропали, а способ, при котором они тратятся, сейчас отличается от привычного. "Есть области, где наблюдаются продажи, но они сужаются, и области, где кризис менее вероятен. Давайте посмотрим, смогут ли предприниматели "оцифровать" торговлю, организовать логистику, чтобы взаимодействовать с клиентами в течение этого периода", - сказал Криган.

Андрей Криган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономический эксперт Андрей Криган

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