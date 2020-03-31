Насколько Приднестровье готово к удару коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Состояние медицинской инфраструктуры и способность ее противодействовать распространению коронавирусной инфекции стало главной темой совещания в исполнительном органе власти Приднестровья.

Состояние карантинных изоляторов

Как сообщили в правительственной пресс-службе, один из инфекционных корпусов Слободзейской ЦРБ, где сейчас содержатся больные коронавирусом, в срочном порядке был отремонтирован перед тем, как в него поступили первые пациенты с COVID-19. Во втором здании, которое сейчас выполняет функции провизорного госпиталя, в который поступают пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, ремонтные работы не проводились.

На данный момент, по словам первого заместителя министра здравоохранения Кристины Албул, у пациентов нет доступа к горячей воде и душевым. Для решения этой проблемы необходима установка около 20 душевых поддонов в каждом боксе. Также требуется установка 10-14 бойлеров, чтобы обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в каждую палату.

"Для проведения во втором корпусе ремонтных работ смогут выделить около двух дней. Это станет возможным после получения всех отправленных в Кишинев на обследование биопроб и выписки на амбулаторное лечение пациентов с отрицательным тестом", - отметила она.

Готовят к возможному принятию пациентов инфекционные отделения и в других городах региона. В Рыбнице уже проводят ремонт водопровода.

Защита медперсонала

На совещании обсудили также вопрос обеспечения защитной одеждой медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19. По информации Минздрава, в лечебные учреждения поступило около 1000 защитных халатов. Общая потребность на три месяца составляет 10-12 тысяч халатов.

Как сообщил глава Минэкономразвития Сергей Оболоник, общая заявка поступила на 16 тысяч халатов. Производительность составит около 400 единиц в сутки. По предварительным прогнозам, за две неполные недели месячную потребность закроют.

К пошиву медхалатов были изначально привлечены три предприятия: "Тиротекс", который выделяет ткань на переработку, "ИнтерцентрЛюкс" и "Одема". Опыт показал, что администрирование осуществляется эффективней при сотрудничестве с одним предприятием. Однако при учете текущей эпидситуации, второе – будет резервным, в случае если основное швейное производство отправит своих сотрудников на карантин и приостановит исполнение госзаказа.

Меню для пациентов и медработников

Минздравоохранения пересмотрел меню для пациентов инфекционного отделения Слободзейской ЦРБ. Учитывая потребность ослабленных организмов в высокобелковой диете, Кристина Албул предложила введение перечня диетстола №11, предназначенного для инфекционных больных. Суточная стоимость такого меню на одного человека 68,54 приднестровских рубля (почти эквивалентно курсу молдавского лея).

"Мы рассчитали, что на четыре месяца на 200 коек наша потребность в лимитах – 1 миллион 356 тысяч рублей. Если мы развернем дополнительные 100 коек, то эта потребность увеличивается еще на 700 тысяч", - проинформировала первый замминистра здравоохранения.

Это меню предполагает наличие мяса, рыбы, молочной продукции. На данный момент лимиты не позволяют осуществлять снабжение в полном объеме, поэтому остро стоит вопрос пересмотра бюджетных статей расхода на питание.

"Если завтра не удастся решить вопрос, то потребность Минздрава будет финансироваться за счет средств Резервного фонда правительства. Но питание в полном объеме должно быть обеспечено", - подчеркнул глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Также будет пересмотрено меню для медицинских сотрудников, чтобы обеспечить для них полноценный рацион.

Кроме того, маленьких пациентов инфекционного стационара намерены обеспечить одноразовыми подгузниками, канцтоварами и игрушками.

Необходимые аппараты

На балансе Минздрава 84 рабочих аппарата искусственной вентиляции легких. Пять из них находятся в Слободзейском карантинном центре, 15 аппаратов было передано непосредственно в инфекционный госпиталь с баланса других лечебных учреждений.

Нерабочих аппаратов - 24 единицы. Они требуют либо ремонта, либо доукомплектования. Центр технического обеспечения приступил к изучению их состояния и в ближайшее время даст заключение о возможности их введения в строй.

Руководство Минздрава также предложило перераспределить лимиты по Программе приобретения медицинского оборудования, увеличив допустимые суммы на закупку аппаратов ИВЛ.

В мае ожидается поступление семи новых машин скорой помощи. По информации Минздрава, республиканская станция скрой помощи ежедневно обслуживает около 200 вызовов, из которых более 50 – это пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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