Зона риска: в Молдове впервые за десятилетие занялись ирригацией

Ион Кику — наверное, первый за целое десятилетие премьер, который всерьез занялся проблемой ирригации. То есть, по достоинству оценил масштабы катастрофы, постигшей системы орошения в стране и последствий для сельского хозяйства Молдовы — низкотехнологичного, со вкладом в ВВП на уровне менее 10 процентов, но при этом дающего работу пятой части трудоспособного населения.

Впервые за долгое время в Молдове на уровне правительства занялись вопросом восстановления ирригационной инфраструктуры.

Речь здесь не идет о модернизации систем орошения или их приближении к европейским стандартам. Невозможно модернизировать то, чего нет, — а системы орошения еще во время экономического коллапса 90-х были почти полностью сданы в металлолом. Целые фирмы кормились тогда на выкапывании из земли гигантских труб, отвинчивании и отдирании всего, что можно было отвинтить и отодрать на насосных станциях.

В металлолом сдавали все

Общее понимание масштабов разрухи, постигшей систему ирригации, существовало давно. Однако только сейчас, спустя почти тридцать лет после 90-х, они начинают приобретать ясные очертания, выраженные в цифрах.

По поручению премьера Государственная канцелярия пересчитала оставшиеся в строю насосные станции систем орошения. Отчет, опубликованный ведомством, звучит примерно так же, как могла бы звучать речь хирурга, который выходит из операционной и с озабоченным лицом отзывает в сторонку родственников.

Из общего числа водонасосных станций в системах орошения Молдовы функционируют только 24 процента. В полуразрушенном или полностью разрушенном состоянии пребывают 46% станций, а состояние еще 30% оценено как неудовлетворительное и непригодное к немедленному использованию. Именно такие цифры называют в плане действий Государственной канцелярии о решении проблем в области мелиорации на 2020-2023 годы.

При этом разница между "разрушенным" и "полуразрушенным", а также "неудовлетворительным" состоянием выглядит не такой уж и большой. Образно говоря, это все равно, что сравнивать цеха завода "Мезон" через годы после его закрытия — в одном цехе не осталось ничего, кроме стен, в другом — полуразобранные станки, в третьем — станки почти целые, но без электропроводки, без приборов, безнадежно устаревшие за долгие годы. Хозяйственники называют это "проще заново построить".

Но денег на новую, большую систему орошения у Молдовы нет. А система нужна большая, потому что наша страна, со всем ее плодородным черноземом, находится в зоне рискованного земледелия. И без плановой мелиорации сколько-нибудь конкурентоспособного сельского хозяйства у нас не будет никогда. Значит, придется искать альтернативные решения.

Сколько тратили в Молдове на ирригацию

Финансирование ирригации в Молдове катилось под откос начиная с 1994 года. Данных за предыдущие года просто нет, потому что молдавского лея тогда еще не было, а пересчитать курс советского рубля к молдавскому лею не возьмется сейчас никакой аналитик (хотя историки знают, что уж с чем, с чем, а с мелиорацией в МССР было все в порядке).

Цифры говорят сами за себя: если в 1994 году бюджетные расходы на орошение сельхозугодий составили более 57 миллионов леев, то по итогам 2018 года они, по данным Госканцелярии, сократились до считанных миллионов, вслед за уменьшением орошаемых площадей.

Единственный взлет в этой хронике падения был отмечен в 2007-2009 годах, когда на ирригацию начали выделять из бюджета в разы больше денег, до 22 миллионов леев. Однако уже в 2010 году финансирование вернулось на круги своя — к денежным каплям, которыми пытались оросить иссохший бассейн молдавской ирригации.

Загнанных лошадей пристреливают

Справедливости ради заметим, что вопрос ирригации подняло еще правительство Павла Филипа — но подняло совсем под другим углом. В сентябре 2018 года премьер обрушился на агентство "Apele Moldovei" с разрушительной критикой — за то, что они продолжают платить (вернее, накапливать долги по зарплате) рабочим районных и сельских ирригационных станций, которые не работают много лет.

В итоге было принято решение в духе "оптимизации школ", проведенной в свое время тогдашним министром образования Маей Санду — неработающие станции окончательно списать и "утилизовать", а рабочих — уволить. Было заявлено, что все эти устаревшие станции "не являются экономически выгодными".

Однако никаких предложений о закупке нового оборудования, ремонте еще работающих станций или прокладке новых распределительных сетей орошения от этого кабинета министров не последовало. Видимо, чиновники были уверены, что совсем без ирригационных станций наше сельское хозяйство вмиг расцветет и зазеленеет.

Грамотный подход

Правительство Кику подошло к делу радикально иным способом, чем его предшественники. Конечно, подстегнули и тревожные прогнозы о том, чем обернется для сельского хозяйства в 2020 году беспрецедентная зимняя засуха. Однако нужно отдать должное премьеру: он не умыл руки, зато проявил повышенную мотивацию и деловой подход.

В феврале этого года Кику поднимал тему ирригации на совещаниях в целом ряде районов — выясняя, как конкретно выглядит ситуация на местах. По поручению правительства Госканцелярия подготовила план действий на 2020-2023 годы, который выглядит по-деловому и явно составлен "не для галочки".

Все начинается с учета и продолжается планированием — прежде всего правительству предлагается провести полную инвентаризацию оставшихся станций. Затем предстоит огромная работа по делимитации и регистрации земельных участков, отведенных под системы орошения. Предстоит также навести порядок в вопросах собственности — на чьем балансе находятся те или иные объекты.

Масштабная реформа, по мнению Госканцелярии, потребует реорганизации агентства "Apele Moldovei" и создания ассоциаций водопользователей на местах, заинтересованных в орошении своих земель.

Происходить все это должно в рамках нового, долгосрочного, стратегического документа о развитии ирригации, который еще только предстоит создать. И выяснилось, что часть расходов на эту работу можно покрыть за счет уже существующих источников финансирования, в том числе в рамках проектов по развитию с внешними партнерами.

Повторим еще раз — это грамотный план и большая, необходимая для Молдовы работа. И возможно, на этот раз все получится: с таким подходом, сельское хозяйство Молдовы и в самом деле можно сделать конкурентоспособным.

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