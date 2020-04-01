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Правительство берет крупный кредит: на что нужны десятки миллионов евро

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200401/29732508/pravitelstvo-beret-krupnyy-kredit-na-chto-nuzhny-desyatki-millionov-evro.html

Молдавские власти намерены привести государственные здания в соответствие с современными стандартами.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Правительство Молдовы намерено взять крупный займ у Европейского банка инвестиций и Европейского банка реконструкции и развития на проект по энергоффективности государственных зданий. Решение о начале переговоров по подписанию соответствующего соглашения кабинет министров утвердил на очередном заседании в среду.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал, что будет с курсом валют и тарифами на газ и электричество

Предполагается, что общая стоимость проекта составит 75 миллионов евро, из которых 60 власти возьмут в долг, а 15 миллионов выделит Европейская комиссия в виде гранта.

Как пояснили в министерстве экономики и инфраструктуры, проект будет ориентирован на восстановление общественных зданий, большинство из которых - больницы республиканского и местного значения, а также детские сады и школы. Речь идет об объектах, которые принадлежат как центральным властям, так и местным администрациям. Большинство из них представляют собой старые строения, которые неэффективны с точки зрения рационального использования тепла и электричества.

В общей сложности планируется обновить чуть более одного миллиона квадратных метров площадей, или же 3-4% от площади всех общественных зданий страны.

По замыслу властей, проект должен начаться в третьем триместре текущего года и завершиться в 2024 году.

Минэкономики уже подсчитало возможную экономию средств. В деньгах она составит 5,2 миллиона евро ежегодно. Объем сэкономленного тепла будет равен тому объему, который ежегодно потребляют четыре республиканские больницы. Объем сэкономленного электричества будет эквивалентен потреблению 16 больниц, сообщает министерство экономики и инфраструктуры.

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