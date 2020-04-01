Заявление от МолдГРЭС: болезнь сотрудника COVID-19 не повлияла на нашу работу

На предприятии уверили, что созданы все меры предосторожности для безопасной работы сотрудников, а значит, и самой станции, которая является на данный момент единственным поставщиком электроэнергии в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. В связи с выявленным случаем заражения коронавирусной инфекцией на предприятии Молдавская ГРЭС усилила меры по предупреждению COVID-19, реализовав комплекс мер по противодействию распространения заразы. Об этом сообщили в официальном заявлении МолдГРЭС.

"Проведена дополнительная дезинфекция помещений, сформированы рекомендации для персонала станции при первых признаках ухудшения самочувствия, запрещены мероприятия, требующие массового скопления работников и присутствия лиц, не являющихся нашими работниками", - отметили в заявлении.

В целях предупреждения распространения вируса все сотрудники, контактировавшие с заболевшим, а это 50 человек, направлены на 14-дневный карантин. Часть работников станции переведена на дистанционную работу, часть - отправлена в вынужденный простой. Остальной персонал станции работает в штатном режиме. Выявленный случай заражения коронавирусной инфекцией не влияет на стабильную работу предприятия.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников Молдавской ГРЭС на электростанции действует Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, который в ежедневном режиме ведет мониторинг ситуации. Штаб предприятия находится в постоянном контакте с аналогичными штабами, созданными ПАО "Интер РАО" (владельцем МолдГРЭС) и исполнительной властью Приднестровья.

Молдавская ГРЭС является стратегическим энергетическим объектом в регионе и в настоящее время единственным поставщиком электроэнергии для жителей Республики Молдова.

"Наши безусловные приоритеты – здоровье сотрудников и обеспечение стабильной и надежной работы предприятия", - сообщили в МолдГРЭС.

Молдавская ГРЭС является одним из важнейших узлов молдавской и украинской энергосистемы. Основной вид продукции – электрическая и тепловая энергия. Станция работает на трех видах топлива – природный газ, мазут и уголь. Ее мощность составляет 2520 МВт. В 2005 году предприятие вошло в группу компаний Интер РАО, которая стала владельцем сто процентов его акций.

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