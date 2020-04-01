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Табло курса доллара

Что подготовили доллар и евро: курс валют на четверг

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200401/29737750/chto-podgotovili-dollar-euro-evro-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 апреля. Молдавский "лев" обвалится по отношению практически ко всем игрокам. Евро за сутки отыграет 10 банов и установится на уровне в 20,0693 лея.

Курс валют в Кишиневе 29 марта 2020
© Sputnik / Евгений Паскарь
Насколько устойчивым будет курс молдавского лея в 2020 году

Доллар укрепится к лею еще на 11 банов и будет торговаться по 18,3389 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается начала весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

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Что касается остальных валют, то 2 апреля в небольшом плюсе окажется также украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,6624лея. Румынский лей станет тверже до 4,1569 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько утратит позиции и будет торговаться по 0,2328 лея.

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