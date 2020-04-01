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Производство сыра

В Приднестровье создадут комиссию, решающую, какие продукты экспортировать

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200401/29737821/v-pridnestrove-sozdadut-komissiyu-reshayuschuyu-kakie-produkty-eksportirovat.html

Комиссия призвана позаботиться о резервах региона на случай затяжного международного карантина, вызванного пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. При исполнительном органе власти Приднестровья будет создана комиссия, без разрешения которой вывоз продовольственных товаров из региона будет невозможен. Такое решение было принято в связи с угрозой пролонгирования международного карантина из-за COVID-19 и необходимостью обеспечения региона продовольственной безопасностью.

Меры поддержки предприятий

Супермаркет
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Грозит ли Приднестровью продовольственный кризис из-за карантина
Как сообщили в правительственной пресс-службе, по предварительным данным комиссия по регулированию экспорта за основу возьмет механизм квот на вывоз той или иной продукции в зависимости от имеющихся в регионе остатков.

По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, в регионе вопрос продовольственной безопасности решается уже давно и за прошедшие три года были достигнуты неплохие результаты по производству молока, мяса, овощей и фруктов.

"Мы предпринимаем комплекс мер, направленных на то, чтобы поддержать местных сельхозпроизводителей – это и льготное кредитование, и регулирование налоговой нагрузки. Хорошие результаты необходимо сохранить и продолжать оказывать меры поддержки, но не в ущерб для наших граждан", - сказал он.

Действие на постоянной основе

Зерновые
© Sputnik / Егор Еремов
Красносельский: зерна в Приднестровье хватит на два года
Планируется, что после издания указа приднестровского лидера, комиссия по регулированию экспорта будет действовать постоянно. Предположительно в состав комиссии войдут руководители Минфинансов, таможенного комитета, МВД, Минсельхозприроды. Возглавит ее глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.

Как рассказал Оболоник, в прошлом году экспорт из Приднестровья составил 133 млн долларов. Больше всего из региона экспортировалось фруктов и овощей разных видов, зерновых культур, рапса, кукурузы, консервированных овощей и соков, подсолнечника и его производных.

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Теги:
продукты питания, производство, Приднестровье


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