Премьер Ион Кику выступит в парламенте: что он представит перед депутатами

Премьер-министр Ион Кику представит в четверг в парламенте проект, который правительство утвердило накануне в среду под свою ответственность.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В парламенте республики в четверг проходит пленарное заседание. На нем перед депутатами выступит глава молдавского кабмина Ион Кику.

Кику расскажет о предполагаемых корректировках в бюджет страны. Все эти изменения правительство предлагает внести под свою ответственность. Проект предусматривает перенаправление 816 миллионов леев для поддержки предпринимателей и других граждан во время режима чрезвычайного положения.

Эти меры должны будут смягчить удар пандемии по гражданам республики, а также поддержать национальную экономику.

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Лидер Демократической партии Павел Филип уже заявил, что их формирование поддержит предлагаемые кабмином инициативы.

Меры по социальной поддержке граждан:

- минимальный размер пособия по безработице составит 2775 леев;

- предоставление пособия по безработице в размере 2775 леев для граждан, которые регистрируются в качестве безработных, но не соответствуют критериям для предоставления помощи (расширение списка получателей);

- поддержка малообеспеченных семей программой социальной поддержки: увеличение ежемесячного минимального гарантированного дохода с 1107 до 1300 леев на период чрезвычайного положения; увеличение размера минимального ежемесячного дохода, гарантируемого на каждого ребенка, с 553 до 975 леев;

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- семьям, получающим соцпомощь, право на которую истекает в период чрезвычайного положения, продолжат выплачивать пособия до снятия режима ЧП;

- в период ЧП заявители на получение соцпомощи, которые должны предоставить подтверждающие документы о доходах, данные о земельных участках и составе семьи, должны будут подать декларацию о взятии на себя ответственности за указанные данные. Эта декларация будет приниматься в целях оценки возможной выплаты соцпомощи.

Поддержка предпринимателей:

- субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой заработной платы/пособия в случае технической безработицы или простоя: в размере 100% от налогов и взносов, связанных с выплатой заработной платы, для экономических агентов, которые полностью или частично приостановили работу, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью или решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям; или в размере 60% для других экономических агентов;

- освобождение от уплаты патента патентообладателям, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения;

- возврат социальных взносов в фиксированной сумме для патентообладателей, лиц, занимающихся независимой деятельностью, индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения;

- снижение НДС с 20 до 15% для сектора HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга);

- перенос до 25 июля срока уплаты местных налогов за первый квартал для экономических агентов, которые прекратили свою деятельность в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям;

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- консолидация доходов Фонда социальной поддержки населения путем введения двух новых сборов – аэропортового (taxa aeroportuară) и за переносимость (taxa de portabilitate). Эта мера, по мнению властей, пополнит фонд на 120 миллионов леев ежегодно;

- на среднесрочный период упростят процедуру декларирования и уплаты налогов и сборов.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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