21:05 02 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.07
  • USD18.34
  • RUB0.23
  • RON4.16
  • UAH0.66
Поиск
Сбор яблок.

Молдавские яблоки пришлись по вкусу на берегах Персидского залива

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
Получить короткую ссылку
175 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200402/29744549/moldavskie-yabloki-zavoevyvayut-novye-rynki-ikh-vkusom-voskhischayutsya-araby.html

Вкус и аромат молдавских плодов способны покорить даже самых взыскательных людей - ими будут наслаждаться эмиры и их подданные.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Агрокомпания из Молдовы будет поставлять яблоки на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ее определят в ходе конкурса. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Молдовы.

Отечественные плоды были представлены в феврале текущего года на Международной выставке Gulfood в Дубае, в результате их производителям удалось договориться об экспортных поставках из нашей страны.

В ОАЭ будут отправлять молдавские яблоки сортов "Red Chief", "Red Delicious", "Gala", "Golden".

Сливы, иллюстративное фото.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Молдавские фрукты больше по вкусу европейцам

В выигрыше в этой ситуации окажутся те фермеры, которые за минувшие 6 лет заложили новые сады с интенсивной технологией выращивания яблок.

В Ассоциацию производителей и экспортеров фруктов Молдовы входят более 170 производителей фруктов на всей территории страны.

Усилия президента Игоря Додона и правительства Молдовы по расширению списка компаний, имеющих право поставлять плодоовощные товары на российский рынок, не прошли даром. Молдавским сельхозпроизводителям в 2019 году удалось установить рекорд по поставкам на прилавки российских магазинов и супермаркетов. 

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов. По этому показателю наша республика даже обошла Сербию, экспортерам которой удалось ввезти в Россию фруктов и ягод на сумму в 196 миллионов долларов.

Виталий Горинчой
© Sputnik / Osmatesco
Горинчой: насколько конкурентоспособны молдавские фрукты на российских рынках
Цена и качество товара сыграли главную роль в лидирующих позициях молдавских экспортеров на российском рынке. Наши аграрии по объемам поставляемой продукции уступили лишь своим коллегам из Эквадора и Турции.

Молдова выиграла в предпочтениях россиян благодаря в том числе большим объемам экологически-чистой продукции.

Основную долю от общей выручки за 2019 год молдавские аграрии получили за счет реализации на российском рынке свежих яблок - 108 миллионов долларов. Экспорт столового винограда нескольких сортов составил 36 миллионов долларов, слива заняла почетное третье место с поставками на 21 миллион долларов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Молдавские фрукты больше по вкусу европейцам
Во что обходятся фрукты и овощи: подробно о ценах на кишиневских рынках
Секрет успеха: как сделать так, чтобы фрукты из Молдовы заполонили рынки РФ
Теги:
Дубай, ОАЭ, статистика, экспорт, Молдова, яблоки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Российские экстренные службы поддержали флешмоб #StayHome.
Российские экстренные службы поддержали флешмоб #StayHome
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться