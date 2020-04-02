Молдавские яблоки пришлись по вкусу на берегах Персидского залива

Вкус и аромат молдавских плодов способны покорить даже самых взыскательных людей - ими будут наслаждаться эмиры и их подданные.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Агрокомпания из Молдовы будет поставлять яблоки на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ее определят в ходе конкурса. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Молдовы.

Отечественные плоды были представлены в феврале текущего года на Международной выставке Gulfood в Дубае, в результате их производителям удалось договориться об экспортных поставках из нашей страны.

В ОАЭ будут отправлять молдавские яблоки сортов "Red Chief", "Red Delicious", "Gala", "Golden".

В выигрыше в этой ситуации окажутся те фермеры, которые за минувшие 6 лет заложили новые сады с интенсивной технологией выращивания яблок.

В Ассоциацию производителей и экспортеров фруктов Молдовы входят более 170 производителей фруктов на всей территории страны.

Усилия президента Игоря Додона и правительства Молдовы по расширению списка компаний, имеющих право поставлять плодоовощные товары на российский рынок, не прошли даром. Молдавским сельхозпроизводителям в 2019 году удалось установить рекорд по поставкам на прилавки российских магазинов и супермаркетов.

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов. По этому показателю наша республика даже обошла Сербию, экспортерам которой удалось ввезти в Россию фруктов и ягод на сумму в 196 миллионов долларов.

Цена и качество товара сыграли главную роль в лидирующих позициях молдавских экспортеров на российском рынке. Наши аграрии по объемам поставляемой продукции уступили лишь своим коллегам из Эквадора и Турции.

Молдова выиграла в предпочтениях россиян благодаря в том числе большим объемам экологически-чистой продукции.

Основную долю от общей выручки за 2019 год молдавские аграрии получили за счет реализации на российском рынке свежих яблок - 108 миллионов долларов. Экспорт столового винограда нескольких сортов составил 36 миллионов долларов, слива заняла почетное третье место с поставками на 21 миллион долларов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK