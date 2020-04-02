22:54 02 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.07
  • USD18.34
  • RUB0.23
  • RON4.16
  • UAH0.66
Поиск
Доллар.

От курса валют - дрожь в львиных коленях: чего ждать в Молдове в конце недели

© AP Photo / LM Otero
Экономика
Получить короткую ссылку
117 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200402/29747970/ot-kursa-valyut-azh-drozh-chego-zhdat-v-moldove-v-pyatnitsu-i-vykhodnye.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 3 апреля и выходные дни.

Молдавский "лев" присядет на четыре лапы по отношению практически ко всем игрокам.

Евро за сутки отыграет 6 банов и установится на уровне в 20,12 лея.

Доллар укрепится к лею еще на 9 банов и будет торговаться по 18,42 лея.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. 

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается начала весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

И об остальных валютах. В небольшом плюсе окажется также румынский лей, который закрепится на уровне 0,67 молдавских лея. Украинская гривна на том же уровне - 0,66 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько усилит позиции и будет торговаться по 0,234 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Что подготовили доллар и евро: курс валют на четверг
Курс валют на среду: лей отвоевывает позиции у евро
Курс валют на вторник: евро преодолел психологический порог в 20 леев
Теги:
Молдова, валюта, курс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Парламент не набрал кворум: заседание сорвано
Парламент не набрал кворума: заседание не состоялось
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться