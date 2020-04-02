От курса валют - дрожь в львиных коленях: чего ждать в Молдове в конце недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 3 апреля и выходные дни.

Молдавский "лев" присядет на четыре лапы по отношению практически ко всем игрокам.

Евро за сутки отыграет 6 банов и установится на уровне в 20,12 лея.

Доллар укрепится к лею еще на 9 банов и будет торговаться по 18,42 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов.

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается начала весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

И об остальных валютах. В небольшом плюсе окажется также румынский лей, который закрепится на уровне 0,67 молдавских лея. Украинская гривна на том же уровне - 0,66 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько усилит позиции и будет торговаться по 0,234 лея.

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