Для поддержки банков: НБМ снизил норму обязательных резервов в леях и валюте

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) на внеочередном заседании в пятницу принял решение снизить норму обязательных резервов в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на период с 16 апреля по 15 мая 2020 года и установить их в размере 34 процентов от расчетной базы.
Созыв внеочередного заседания Исполнительного комитета НБМ был обусловлен необходимостью применения мер денежно-кредитной политики, способных частично смягчить воздействие последствий пандемии COVID-19 на национальную экономику, говорится в сообщении национального финансового регулятора.
Решение НБМ направлено на предотвращение рисков для ликвидности банков и укрепление возможностей этого сектора в Молдове.
Нацбанк прогнозирует, что принятое решение позволит увеличить ликвидность в банковском на сумму примерно в 3 миллиарда леев.
НБМ, при необходимости, примет и другие меры по поддержанию достаточного уровня ликвидности в банковской системе, говорится в сообщении.
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