22:21 03 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Национальный банк Молдовы.

Для поддержки банков: НБМ снизил норму обязательных резервов в леях и валюте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (480)
28 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200403/29760795/nbm-snizil-normu-obyazatelnykh-rezervov-v-leyakh-chtoby-podderzhat-banki.html

Решение направлено на предотвращение рисков для ликвидности финучреждений и укрепление возможностей этого сектора в Молдове.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) на внеочередном заседании в пятницу принял решение снизить норму обязательных резервов в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на период с 16 апреля по 15 мая 2020 года и установить их в размере 34 процентов от расчетной базы.

Роман Киркэ
© Sputnik / Osmatesco
Киркэ: говорить об экономическом кризисе в Молдове преждевременно

Созыв внеочередного заседания Исполнительного комитета НБМ был обусловлен необходимостью применения мер денежно-кредитной политики, способных частично смягчить воздействие последствий пандемии COVID-19 на национальную экономику, говорится в сообщении национального финансового регулятора.

Решение НБМ направлено на предотвращение рисков для ликвидности банков и укрепление возможностей этого сектора в Молдове.

Нацбанк прогнозирует, что принятое решение позволит увеличить ликвидность в банковском на сумму примерно в 3 миллиарда леев.

НБМ, при необходимости, примет и другие меры по поддержанию достаточного уровня ликвидности в банковской системе, говорится в сообщении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (480)

По теме

Глава Национального банка: в 2020 году ожидается снижение инфляции
Что будет с ценами в 2020 году: прогноз Национального банка
Теги:
Национальный банк


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией
Трамп о российской помощи США: Красивый жест Путина.
Трамп о российской помощи США: "Красивый жест Путина"
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться