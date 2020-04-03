Для поддержки банков: НБМ снизил норму обязательных резервов в леях и валюте

Решение направлено на предотвращение рисков для ликвидности финучреждений и укрепление возможностей этого сектора в Молдове.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) на внеочередном заседании в пятницу принял решение снизить норму обязательных резервов в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на период с 16 апреля по 15 мая 2020 года и установить их в размере 34 процентов от расчетной базы.

Созыв внеочередного заседания Исполнительного комитета НБМ был обусловлен необходимостью применения мер денежно-кредитной политики, способных частично смягчить воздействие последствий пандемии COVID-19 на национальную экономику, говорится в сообщении национального финансового регулятора.

Решение НБМ направлено на предотвращение рисков для ликвидности банков и укрепление возможностей этого сектора в Молдове.

Нацбанк прогнозирует, что принятое решение позволит увеличить ликвидность в банковском на сумму примерно в 3 миллиарда леев.

НБМ, при необходимости, примет и другие меры по поддержанию достаточного уровня ликвидности в банковской системе, говорится в сообщении.

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