Головатюк о пандемии, экономике и курсе валют: просчитаны все варианты

Председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк уверен, что сейчас в Молдове управляет власть, которая ответственно подходит к тому, чтобы страна благополучно пережила пандемию коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Экономика является зеркальным отражением пандемии. Такое мнение в эфире одного из частных каналов выразил депутат и экономист Владимир Головатюк.

"Наверное, нет стран, которые были бы отделены "китайской стеной", все они в той или иной степени зависят друг от друга экономически, связаны экспортно-импортными отношениями, через рынки товара, капитала, рабочей силы и услуг", - заявил он.

По его словам, есть вещи, которые "бьют" всех одинаково - и страны, и людей, независимо от их вероисповедания, национальности, политического статуса - оппозиция ты или власть. Если говорить о цивилизованных регионах, утверждает Головатюк, рано или поздно проблема коснется всех, в той или иной степени.

Касаясь темы единого для всех стран механизма поддержания населения и бизнеса на плаву, опираясь на опыт других государств, он считает, что таковой может быть. "Если сказать одним словом, то это поддержка: поддержка бизнеса, граждан. Другое дело - в какой форме, в какой мере эта поддержка оказана. Тут главное, как у врачей - не навредить", - отметил экономист.

Коронавирус и меры противодействия в экономике

Головатюк подтвердил, что власть прекрасно понимала - попытка остановить распространение вируса и принятые для этого меры правительства очевидно окажут негативное влияние на экономику.

"Но нужно решить главную проблему - сегодня это нераспространение вируса, недопущение выхода ситуации из-под контроля, как это было в некоторых государствах", - подчеркнул депутат.

Он считает, что введение чрезвычайного положения в стране было верным решением власти, несмотря на то, что такая вынужденная мера подверглась критике многих граждан.

По его словам, руководство страны рассматривало различные сценарии того, как введение чрезвычайного положения отразится на экономике, например, необходимость внесения изменения в госбюджет и другие меры в зависимости от того, как борьба с коронавирусом отразится на экономике.

Лидеры центров мировой экономики, Международного валютного фонда, Европейского центробанка и Мирового банка говорят, что мир стоит на пороге рецессии, экономического кризиса, который будет более значительным, чем Великая депрессия, прогнозируют спад мировой экономики. Но, как пояснил Головатюк, расчеты, которые проводятся - не столь катастрофичны.

"В одной из публикаций автор написал, что несомненный плюс Молдовы – это ее неразвитость. Посмотрите, что произошло в тех же США. Буквально за один день падение котировок на фондовых рынках, всё взорвалось, индексы полетели. Они ориентируются не на реальные вещи, а на индексы", - заметил он.

Головатюк отметил, что в нашей стране рынки капитала не работают в такой степени, поэтому экономика более реальная: "Это экономика вещей. Порядка 56% и выше - доля сектора услуг у нас, но базой в любом случае является производственный сектор, и в этом наша сила".

Депутат рассказал, что властью было просчитано, какие отрасли и сектора экономики попадают в категорию с наиболее высокой степенью риска - либо до полной остановки, либо до значительного снижения объемов деятельности, а следовательно и доходов.

"Мы подсчитали, что в секторе риска порядка 80 тысяч человек из 900 тысяч занятых в национальной экономике. Это, прежде всего, отрасли, которые работают на давальческом сырье и на заказы европейских и других внешних партнеров: кабели для автоконцернов, производство одежды, мебели, кафе, рестораны, гостиницы, это сектор розничной торговли непродовольственными товарами и сектор услуг", - выразил мнение экономист.

Специалистами были проработаны все варианты - как поддержать этих людей и сколько это стоит. Общий фонд заработной платы по молдавской экономике в 2019 году Головатюк оценил примерно в 50 миллиардов леев, а значит 460-500 миллионов в месяц приходится на сектор риска. Он запросил данные у министерства экономики и выяснил, что пока самые пессимистичные прогнозы не подтверждаются.

"Да, торговля промтоварами и сектор услуг не работает, но сотни предприятий работают - в различных отраслях, малый и средний бизнес работает", - отметил Головатюк.

Он рассказал, как разговаривал с предпринимателями и они отмечали, что после того, как прошла первая волна паники среди населения, стали приходить сотрудники и просить дать им работу - людям нужны доходы.

"То есть, не всё так плохо, паника - еще хуже, чем вирус" - резюмировал экономист.

Он подчеркнул, что граждане должны знать: государство делит финансовую ответственность с бизнес-средой. Головатюк уверен, что правительство и премьер может и не так много говорят на эту тему, но готовы сценарии на любой из вариантов развития событий.

Слухи о падении лея беспочвенны

Председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам прокомментировал слухи с прогнозами о резком обвале молдавского лея.

"Убежден, что резкого падения не будет. Я неоднократно говорил, что курс национальной валюты будет 17,5 плюс-минус полтора лея за доллар", - уверен экономист.

По его мнению, курс будет именно таким из-за объективных экономических ограничений в стране.

Головатюк подчеркнул: "Если некоторые говорят, что нужна леевая эмиссия в 20-30 миллиардов - тогда курс доллара будет 30-40 леев. Но власть хорошо все считает - и доходы, и те деньги, которые может потратить население и бизнес".

По убеждению экономиста, главное – обеспечить функциональность молдавской экономики и государства и вселить гражданам страны чувство уверенности в завтрашнем дне.

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