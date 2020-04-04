Эксперт: властям нужно продумать отдельные меры для помощи аграриям

Предпринимательница Диана Круду считает, что властям не следует оказывать помощь сельхозникам, включая их в общий список предпринимателей: сельское-хозяйство отдельный сектор, который требует своего подхода.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Многие предприниматели уже несут серьезные потери из-за кризисной ситуации, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции. Представители власти объявили, что окажут поддержку молдавскому бизнесу, а также сельхозпроизводителям.

В сельском хозяйстве дела обстоят совсем плохо, об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова предпринимательница, автор многих инициатив по развитию сельского хозяйства Диана Круду.

"Кризис уже серьезно сказался и на этой сфере. Властям следует предпринять срочные меры для помощи аграриям", - пояснила Круду.

По словам эксперта, сейчас в Молдове есть множество складов, переполненных фруктами, продукцию производители вынуждены продавать только путем доставки и по очень низким ценам.

"Для стимуляции внутреннего потребления, власти должны бы были, как минимум, представить владельцам местных сетей супермаркетов список складов и продуктов, доступных к продаже", - добавила собеседница.

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Круду отметила, что виноград продают всего по 10 леев, а яблоки по 9 леев.

По мнению собеседницы, в данных условиях хорошим решением может стать онлайн платформа, которая собрала бы всех отечественных производителей и смогла бы обеспечить их быструю связь с представителями власти, а также с потребителями.

"Пора оцифровать сельское-хозяйство. Уже нельзя действовать, как в 19 веке. Этот кризис показывает, как важно нам всем научиться работать по сети", - заявила Круду.

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Она придерживается мнения, что для поддержки аграриев было бы хорошо продумать на законодательном уровне, как обеспечить поставку в садики и школы фруктов и овощей именно молдавских фермеров. Ведь, как подчеркнула Круду, власти назвали сельское хозяйство стратегически важной отраслью.

В связи с этим, как полагает Круду, власти должны продумать, как защитить своих представителей этого сектора.

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