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Зинаида Гречаная

Кабмин должен действовать быстро: Гречаная о социальных мерах правительства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200404/29770228/grechanaya-prokommentirovala-nesostoyavsheesya-zasedanie-parlamenta.html

Пакет мер по поддержке граждан и бизнеса, который кабмин принял под свою ответственность, - это то, что необходимо сейчас Молдове и ее гражданам, считает спикер парламента Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная считает правильными действия правительства, касательно принятия

под свою ответственность пакета мер, направленных на поддержку граждан страны и бизнеса в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса.

"Считаю нормальным, что кабинет министров взяли на себя ответственность. Тут нужно действовать быстро и четко, с холодным разумом. Потому что в такой ситуации не должны преобладать эмоции, начинается паника и руководить невозможно", - заявила Гречаная в эфире частного телеканала. 

По мнению председателя парламента, несостоявшееся заседание парламента не смогло помешать принятию таких мер. Как отметила Гречаная, в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому многие депутаты поддержали правительство уже после. 

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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"В парламенте доверили определенные дополнительные полномочия еще когда было принято введение режима ЧП в стране. Все это было сделано именно для того, чтобы позволить кабмину действовать незамедлительно, - добавила политик. 

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Гречаная уверена, что такой пакет мер, как перенаправление части госбюджета на другие нужды, а также изменения в налоговом и таможенном законодательстве именно то, что сейчас нужно республике. 

Она подчеркнула, что власти понимают необходимость оказать помощь гражданам потерявшим работу не по своей воле, а также экономическим агентам, несущим потери из-за приостановки их деятельности. 

Необходимо сейчас поддержать социально некоторые категории градждан, оторые остались без работы не по своей воле.

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