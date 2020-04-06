Минcельхоз: владельцы теплиц больше всего страдают от COVID-19

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Ежегодно в Молдове площади взращиваемых в теплицах культур достигают 426 гектаров. Урожай составляет порядка 13,5 тонны овощей и зелени. Госсекретарь министерства сельского хозяйства Михаил Македон сообщил в эфире радиостудии Sputnik Mолдова, что 61% владельцев теплиц, скорее всего, столкнется с трудностями в период карантина.
"Крупные производители не так пострадают, потому что у них обычно заключены контракты с сетями супермаркетов в стране. Также они торгуют на оптовых рынках или экспортируют продукцию. У мелких фермеров с этим возникает больше проблем", - отметил Македон.
"Теперь мы очень часто обращаемся к таким производителям. Объясняем им, что они могут продавать на оптовых рынках или даже в интернете. Безусловно, мы посетим этих фермеров, чтобы посмотреть, как можем им помочь", - добавил он.
Чиновник отметил, что власти провели переговоры с представителями крупных торговых сетей страны, чтобы они увеличили количество овощей и зелени, закупаемых у отечественных производителей, тем более, что сейчас импорт сократился.
Что касается цен на сельхозпродукцию, Македон утверждает, что они не сильно выросли. Комиссия министерства финансов следит за ситуацией, а в случае выявления нарушений государство вмешается.
В настоящее время сельскохозяйственные работы проводятся в нормальном режиме. До сих пор сеяли горох и ячмень, теперь сажают сахарную свеклу и подсолнечник.
Македон уточнил, что с начала года 470 фермеров уже подали документы на субсидирование. В 2020 году фонд Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве составляет около миллиарда леев.
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