Минcельхоз: владельцы теплиц больше всего страдают от COVID-19

Ситуация, связанная с распространением COVID-19, может повлиять на мелких сельхозпроизводителей, особенно на тех, кто владеет теплицами.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Ежегодно в Молдове площади взращиваемых в теплицах культур достигают 426 гектаров. Урожай составляет порядка 13,5 тонны овощей и зелени. Госсекретарь министерства сельского хозяйства Михаил Македон сообщил в эфире радиостудии Sputnik Mолдова, что 61% владельцев теплиц, скорее всего, столкнется с трудностями в период карантина.

"Крупные производители не так пострадают, потому что у них обычно заключены контракты с сетями супермаркетов в стране. Также они торгуют на оптовых рынках или экспортируют продукцию. У мелких фермеров с этим возникает больше проблем", - отметил Македон.

Госсекретарь Минсельхоза утверждает, что в этой ситуации мелкие производители, владеющие теплицами, должны подстроиться под ситуацию и искать пути продажи сельскохозяйственной продукции, поскольку государство этого не запрещает.

"Теперь мы очень часто обращаемся к таким производителям. Объясняем им, что они могут продавать на оптовых рынках или даже в интернете. Безусловно, мы посетим этих фермеров, чтобы посмотреть, как можем им помочь", - добавил он.

Чиновник отметил, что власти провели переговоры с представителями крупных торговых сетей страны, чтобы они увеличили количество овощей и зелени, закупаемых у отечественных производителей, тем более, что сейчас импорт сократился.

Что касается цен на сельхозпродукцию, Македон утверждает, что они не сильно выросли. Комиссия министерства финансов следит за ситуацией, а в случае выявления нарушений государство вмешается.

Госсекретарь добавил, что тяжелее всего придется производителям саженцев, если распространение СOVID-19 вскоре не будет остановлено.

В настоящее время сельскохозяйственные работы проводятся в нормальном режиме. До сих пор сеяли горох и ячмень, теперь сажают сахарную свеклу и подсолнечник.

Македон уточнил, что с начала года 470 фермеров уже подали документы на субсидирование. В 2020 году фонд Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве составляет около миллиарда леев.

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