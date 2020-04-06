Нацбанк Молдовы дал рекомендации, которых стоит придерживаться до октября

Это решение, как пояснили в структуре, связано со смягчением последствий, вызванных COVID-19, чтобы банки были достаточно хорошо капитализированы и стабильны.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) рекомендует банкам отказаться от выплаты дивидендов до 30 сентября текущего года.

"Исполком Нацбанка принял единогласно положение, согласно которому лицензированным банкам рекомендуется воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и от других форм распределения капитала, по крайней мере, до 30 сентября 2020 года", - отметили в НБМ.

Это решение, как пояснили в ведомстве, связано со смягчением последствий, вызванных COVID-19, чтобы банки были достаточно хорошо капитализированы и стабильны. Также приняты меры по ослаблению требований буферов капитала. Таким образом, Нацбанк позволил банкам временно (до даты, которая будет сообщена впоследствии) использовать установленный ранее буфер капитала.

"Законсервированный ранее капитал может быть использован для компенсации любого ухудшения качества кредитного портфеля и поддержки финансирования деловой среды и населения", - отметили в структуре.

Банкам рекомендуется продолжать продвигать адекватную политику для признания и покрытия неблагоприятных рисков, осуществлять разумное планирование капиталов и ликвидности, а также надежное управление рисками.

"Эти меры соответствуют лучшей международной практике и аналогичны решениям, недавно принятым большинством центральных банков в Европейском союзе и в регионе", - добавили в НБМ.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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