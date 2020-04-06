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Национальный банк Молдовы

Нацбанк Молдовы дал рекомендации, которых стоит придерживаться до октября

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200406/29781054/natsbank-moldova-dal-rekomendatsii-bankam-kotorym-stoit-sledovat-do-oktyabrya.html

Это решение, как пояснили в структуре, связано со смягчением последствий, вызванных COVID-19, чтобы банки были достаточно хорошо капитализированы и стабильны.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) рекомендует банкам отказаться от выплаты дивидендов до 30 сентября текущего года.

"Исполком Нацбанка принял единогласно положение, согласно которому лицензированным банкам рекомендуется воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и от других форм распределения капитала, по крайней мере, до 30 сентября 2020 года", - отметили в НБМ.

Это решение, как пояснили в ведомстве, связано со смягчением последствий, вызванных COVID-19, чтобы банки были достаточно хорошо капитализированы и стабильны. Также приняты меры по ослаблению требований буферов капитала. Таким образом, Нацбанк позволил банкам временно (до даты, которая будет сообщена впоследствии) использовать установленный ранее буфер капитала.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Законсервированный ранее капитал может быть использован для компенсации любого ухудшения качества кредитного портфеля и поддержки финансирования деловой среды и населения", - отметили в структуре.

Банкам рекомендуется продолжать продвигать адекватную политику для признания и покрытия неблагоприятных рисков, осуществлять разумное планирование капиталов и ликвидности, а также надежное управление рисками.

"Эти меры соответствуют лучшей международной практике и аналогичны решениям, недавно принятым большинством центральных банков в Европейском союзе и в регионе", - добавили в НБМ.

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По последним данным, в стране зарегистрировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 19. Выздоровели 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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