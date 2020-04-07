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Доллар.

Новый поворот от доллара: курс валют на среду

© AP Photo / Mark Lennihan
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200407/29803461/novyy-povorot-ot-dollara-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 8 апреля.

Молдавский "лев" сдаст позиции практически по всем фронтам. Исключение - доллар.

За сутки "американец" уступит нацвалюте сразу 7 банов и расположится на отметке в 18,5683 лея.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca
Ионицэ: что происходит с курсом молдавского лея

Евро же укрепится на 8 банов и установится на уровне в 20,2014 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается начала весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

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Что касается остальных валют, то 8 апреля в небольшом плюсе окажется также российский рубль, который закрепится на уровне в 0,246 лея. Украинская гривна приподнимется до 0,6855 лея, а румынский лей - до 4,1806 в пересчете на нацвалюту.

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