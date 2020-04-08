14:36 08 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.57
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.69
Поиск
Капельное орошение.

Депутат: решение проблем нужно сейчас, потом резервы нам уже не понадобятся

© Sputnik / Юрий Лашов
Экономика
Получить короткую ссылку
33120
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200408/29790666/deputaty-reshenie-problem-nuzhno-nayti-uzhe-seychas-situatsiya-kriticheskaya.html

После того, как на международных биржах обрушились цены на нефть, эффект от этого стал ощущаться и в Молдове.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Режим чрезвычайного положения в стране не единственная проблема молдавских сельхозников, далее может быть хуже, поскольку в этом году ожидается засуха, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова независимый депутат Александр Олейник.

Также из-за пандемии могут возникнуть дополнительные сложности с экспортом продукции. Однако есть и неплохие новости для отечественных фермеров:значительное снижение цен на нефть. 

"Сейчас цена на топливо упала до 5-6 леев. Это большой плюс для аграриев, но все же от общей суммы эти расходы составляют не более 5 процентов. Уже пора тщательно все посчитать и сделать прогноз, к чему мы придем, если не вмешаемся уже сейчас", - пояснил Олейник.

Уличные торговцы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперт: властям нужно продумать отдельные меры для помощи аграриям
Депутат полагает, что власти должны понимать всю широту влияния пандемии, и сконцентрировать все усилия, чтобы оказать помощь не только сельхозникам, но и представителям других сфер деятельности. Но, как считает собеседник, какие-то меры нужно принимать уже сейчас, так как потом даже наличие резервов может не помочь.

Инновационный метод позволит молдавским аграриям зарабатывать больше>>>

"Не хочу давать конкретные указания, откуда брать деньги, но я уверен, что в Молдове хватает ресурсов, чтобы выбраться из любого кризиса. Не нужно сейчас думать и анализировать, что станет с деньгами из тех или иных запасов, а пора начинать выходить из критической ситуации. Если не найдем выход сейчас, то потом нам и резервы не помогут", - полагает чиновник. 

Депутат придерживается мнения, что власти должны оказать конкретную поддержку этой отрасли, которая составляет 40 процентов от национального бюджета.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кику о помощи Молдове в борьбе с COVID-19: друзья познаются в беде
Проблема орошения в сельском хозяйстве - в фокусе внимания ученых
Зона риска: в Молдове впервые за десятилетие занялись ирригацией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться