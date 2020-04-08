Депутат: решение проблем нужно сейчас, потом резервы нам уже не понадобятся

После того, как на международных биржах обрушились цены на нефть, эффект от этого стал ощущаться и в Молдове.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Режим чрезвычайного положения в стране не единственная проблема молдавских сельхозников, далее может быть хуже, поскольку в этом году ожидается засуха, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова независимый депутат Александр Олейник.

Также из-за пандемии могут возникнуть дополнительные сложности с экспортом продукции. Однако есть и неплохие новости для отечественных фермеров:значительное снижение цен на нефть.

"Сейчас цена на топливо упала до 5-6 леев. Это большой плюс для аграриев, но все же от общей суммы эти расходы составляют не более 5 процентов. Уже пора тщательно все посчитать и сделать прогноз, к чему мы придем, если не вмешаемся уже сейчас", - пояснил Олейник.

Депутат полагает, что власти должны понимать всю широту влияния пандемии, и сконцентрировать все усилия, чтобы оказать помощь не только сельхозникам, но и представителям других сфер деятельности. Но, как считает собеседник, какие-то меры нужно принимать уже сейчас, так как потом даже наличие резервов может не помочь.

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"Не хочу давать конкретные указания, откуда брать деньги, но я уверен, что в Молдове хватает ресурсов, чтобы выбраться из любого кризиса. Не нужно сейчас думать и анализировать, что станет с деньгами из тех или иных запасов, а пора начинать выходить из критической ситуации. Если не найдем выход сейчас, то потом нам и резервы не помогут", - полагает чиновник.

Депутат придерживается мнения, что власти должны оказать конкретную поддержку этой отрасли, которая составляет 40 процентов от национального бюджета.

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