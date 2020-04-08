Валютный курс и искусство управления экономикой Молдовы: что будет с леем

Распространение коронавируса нанесло серьезный удар не только по всемирному, но и по молдавскому здравоохранению. Ряд экономических экспертов прогнозирует, что кризис из области медицины может перерасти в мировой экономический кризис, который коснется и Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В последнее время молдавский лей показал заметные колебания, но, несмотря на это, часть местных экспертов утверждают, что в стране нет повода для серьезного беспокойства. Некоторые же уверяют, что события, происходящие на международном уровне в связи с пандемией коронавируса, могут привести к обесцениванию лея.

О том, как изменения в глобальном масштабе затронут Молдову и национальную валюту и как экономике выстоять в этот непростой период, корреспонденту Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

По ее мнению, затрагивая тему стабильности лея как одного из факторов макроэкономической стабилизации в такой нестабильной ситуации, можно отметить, что именно сейчас и будет проверено в полной мере искусство управления макроэкономическими инструментами, которые есть у Национального банка Молдовы и правительства.

"Шок от пандемии, которому подвергается и без того слабая, неразвитая экономика республики, это с одной стороны - как бы и плюс, а с другой - минус. В какой-то мере это даже выручает Молдову: не будет такого резкого падения", - считает Ларюшина.

Она пояснила, что это совсем не означает, что те остатки реального сектора, которые были конкурентоспособными (например, экспортно ориентированные компании), сегодня выживут и не требуют поддержки, в том числе через адекватный курс национальной валюты.

Валютный индикатор и искусство управления экономикой

По мнению эксперта, валютный курс зависит не только от величины резервов Национального банка, с помощью которых можно держать его стабильным, - как некий индикатор, по которому население, в том числе как электорат, привыкло ориентироваться и не паниковать в случае его колебаний.

Ларюшина подчеркнула, что, с другой стороны, население уже научилось считать, сколько реально у него денег: одно дело - что говорят по телевизору, другое - что у людей дома в холодильнике или в кармане.

"Поэтому властям нужно будет ориентироваться на то, что реальное самочувствие компаний и населения - это составляющая макроэкономической стабильности. В то же время, политика и меры должны быть направлены на реальную поддержку бизнеса и населения", - пояснила собеседница.

Экономист считает: важно хорошо понимать, что происходит во всем регионе, потому что национальная валюта зависит от того, как налажены отношения с торговыми партнерами, от ситуации внутри страны - насколько глубоко проваливается экономика и какими инструментами располагают власти для поддержания ликвидности и, в том числе, денежной массы.

Необходимо определиться, какие меры предпримет правительство в интересах поддержки экономики для ее перезапуска в условиях, когда ситуация с пандемией успокоится.

Ларюшина также отметила, что безусловно существует давление и импортеров, и экспортеров.

"В этой кризисной ситуации искусство управления будет заключаться в том, как быстро и как эффективно нынешнее правительство в сотрудничестве с Национальным банком сможет найти новое равновесие для новых условий, в которых экономика будет в состоянии отвечать своих главным задачам обеспечения благосостояния и населения, и компаний", - подчеркнула она .

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее выразил мнение, что главный финансовый регулятор страны пытается удержать молдавский лей, чтобы не позволить ему ни обесцениться, ни слишком укрепиться.

"Национальный банк Молдовы не допускает резкого скачка лея по отношению ко всем валютам", - считает он.

Хаоса не будет

О том, что Национальный банк обладает достаточными валютными резервами, чтобы сохранить стабильность, заявил также Игорь Додон во вторник во время брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности.

"Предупреждаю тех, кто намерен заняться валютными спекуляциями. Вы уже понесли убытки: в четверг подняли, а в пятницу вынуждены были продавать на 30-40 банов дешевле. Не играйте, спекуляции будут очень строго пресекаться государством и экономическими и другими мерами", - подчеркнул он.

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