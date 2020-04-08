Национальный бренд: как пандемия отразится на виноделии Молдовы

Распространение COVID-19 уже сказывается на мировом производстве винограда и продуктов его переработки, будущее отрасли весьма неопределенное.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Последствия экономического кризиса можно уменьшить благодаря солидарности и поддержке со стороны сообщества, а сохранение рабочих мест в винодельческом секторе экономики поспособствует восстановлению производства после пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Национальным бюро винограда и вина.

Именно эта организация сейчас несет ответственность за регулирование и развитие отрасли. Специалисты призывают молдавских виноградарей и виноделов к спокойствию в сложившейся ситуации, а подбодрить всех профильное Бюро решило в очередной раз, озвучив бренд нашей страны "Vinul Moldovei. O legendă vie" - "Вино Молдовы. Живая легенда".

Директор Национального бюро винограда и вина, обращаясь к виноделам, выразил надежду, что этот кризис не затронет их здоровье. Хотя, по его мнению, пандемия неизбежно отражается на национальной экономике и особенно на виноградарско-винодельческой промышленности.

"На протяжении долгих лет виноградарско-винодельческий сектор переживал несколько крупных кризисов, повлекших за собой разрушительные экономические последствия, но ему удалось успешно обновиться и достойно выйти из них, в том числе благодаря поколению виноделов, проявивших значительную смелость и солидарность", - заявил Арпентин.

В настоящее время молдавские аграрии проводят весенние сельскохозяйственные работы на виноградниках, которые нельзя откладывать, и от их успешного проведения зависит следующий урожай.

По этой причине в нынешнем году одной из основных миссий виноградарско-винодельческого сектора, в котором работает четверть населения страны, стало сохранение рабочих мест.

"Это вызовет цепную положительную реакцию и впоследствии обеспечит экономическое восстановление отрасли и рост динамики экспорта молдавских вин. Поэтому в настоящее время нам следует объединить наши усилия и сотрудничать, чтобы продолжать продвигать Республику Молдова как производителя качественных вин и как значимое направление винного туризма", - уточнил Арпентин.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Однако виноградари продолжают работу, поскольку их самоизоляция чревата отсутствием нормального урожая по основным сортам янтарной ягоды в нынешнем году.

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