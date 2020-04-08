Молдавский лей готовит сюрприз - курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 9 апреля.

Молдавский "лев" отвоюет позиции у всех игроков.

За сутки доллар уступит нацвалюте сразу 5 банов и расположится на отметке в 18,5683 лея. Евро же спасует на 8 банов и установится на уровне в 20,12 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов.

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается начала весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

Что касается остальных валют, то 9 апреля в небольшом минусе окажется также российский рубль, который закрепится на уровне в 0,244 лея. Украинская гривна опустится до 0,67 лея, а румынский лей - до 4,16 в пересчете на нацвалюту.

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