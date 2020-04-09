Несладкое будущее молдавской экономики - чего ждать после пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавская экономика однозначно пострадает в результате мер, связанных с длительным карантином из-за распространения коронавируса. Но после пандемии необходимо будет переосмыслить ее развитие по всем отраслям. Такое заявление в комментарии Sputnik Молдова сделала директор Центра стратегических исследований и реформ, доктор экономики Галина Шеларь.
"Прогнозы по состоянию мировой экономики - далеко не оптимистичные. В развитых странах экономические показатели могут упасть до 20 процентов. В таких условиях для нашей страны существуют две большие взаимосвязанные проблемы", - отметила собеседница.
"Сейчас необходимо полностью переосмыслить стратегии развития страны, понять, что может стать двигателем для экономического развития государства", - отметила эксперт.
В сложившихся условиях больше всего страдает отрасль розничной торговли, в то время, как продовольственные магазины и аптеки наращивают прибыль. По словам Шеларь, вопрос состоит в том, как долго при неработающей экономике неработающее население сохранит покупательскую способность.
"Мы знаем о состоянии экономики в крупных городах страны - в Кишиневе, Бельцах, Гагаузской автономии. Пока нет четкого понимания того, что происходит в Кагуле, в Штефан-Водэ. Именно отдаленные районы страны станут самыми пострадавшими с точки зрения возобновления экономической деятельности", - уверена экономист.
"Уже сейчас правительство страны должно озаботиться распределением этой рабочей силы. Более того, кабмину следует разработать пакет антикризисных мер, чтобы экономика была запущена быстрее, чтобы определить точки и дополнительные источники роста. Пока я таких точек не вижу", - подчеркнула собеседница.
Особо могут пострадать в сложившейся ситуации малые предприятия страны. Если государство не предпримет антикризисные меры по поддержке данного сектора бизнеса, это, по словам Шеларь, может привести к социальной катастрофе, поскольку многие, не имея прибыли, не смогут рассчитаться по взятым ранее микрокредитам, некоторые в таких условиях будут часто встречаться с судебными исполнителями, которые придут описывать имущество и недвижимость. Число таких случаев, по словам Шеларь, к лету может возрасти в геометрической прогрессии.
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