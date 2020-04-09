Несладкое будущее молдавской экономики - чего ждать после пандемии COVID-19

Сегодня большинство частных компаний временно закрыты из-за введенного в стране чрезвычайного положения и угрозы распространения коронавируса, прогноз такого вынужденного застоя - не очень оптимистичный.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавская экономика однозначно пострадает в результате мер, связанных с длительным карантином из-за распространения коронавируса. Но после пандемии необходимо будет переосмыслить ее развитие по всем отраслям. Такое заявление в комментарии Sputnik Молдова сделала директор Центра стратегических исследований и реформ, доктор экономики Галина Шеларь.

"Прогнозы по состоянию мировой экономики - далеко не оптимистичные. В развитых странах экономические показатели могут упасть до 20 процентов. В таких условиях для нашей страны существуют две большие взаимосвязанные проблемы", - отметила собеседница.

Первой из них Шеларь назвала отсутствие в последние 10 лет четкой стратегии, среднесрочной программы развития экономики страны. Думать о долгосрочной программе в таких условиях и вовсе не приходится, поскольку республика уже не будет такой, как до кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса.

"Сейчас необходимо полностью переосмыслить стратегии развития страны, понять, что может стать двигателем для экономического развития государства", - отметила эксперт.

В сложившихся условиях больше всего страдает отрасль розничной торговли, в то время, как продовольственные магазины и аптеки наращивают прибыль. По словам Шеларь, вопрос состоит в том, как долго при неработающей экономике неработающее население сохранит покупательскую способность.

"Мы знаем о состоянии экономики в крупных городах страны - в Кишиневе, Бельцах, Гагаузской автономии. Пока нет четкого понимания того, что происходит в Кагуле, в Штефан-Водэ. Именно отдаленные районы страны станут самыми пострадавшими с точки зрения возобновления экономической деятельности", - уверена экономист.

Вторым испытанием для экономики страны является возвращение на родину из-за рубежа порядка 150 тысяч граждан Молдовы, значительная часть которых после пандемии может решить остаться дома и искать работу здесь.

"Уже сейчас правительство страны должно озаботиться распределением этой рабочей силы. Более того, кабмину следует разработать пакет антикризисных мер, чтобы экономика была запущена быстрее, чтобы определить точки и дополнительные источники роста. Пока я таких точек не вижу", - подчеркнула собеседница.

Особо могут пострадать в сложившейся ситуации малые предприятия страны. Если государство не предпримет антикризисные меры по поддержке данного сектора бизнеса, это, по словам Шеларь, может привести к социальной катастрофе, поскольку многие, не имея прибыли, не смогут рассчитаться по взятым ранее микрокредитам, некоторые в таких условиях будут часто встречаться с судебными исполнителями, которые придут описывать имущество и недвижимость. Число таких случаев, по словам Шеларь, к лету может возрасти в геометрической прогрессии.

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